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ВСУ атаковали объекты энергетики в России во время переговоров в Эр-Рияде

ВСУ атаковали объекты энергетики в России во время переговоров в Эр-Рияде - 25.03.2025, ПРАЙМ

ВСУ атаковали объекты энергетики в России во время переговоров в Эр-Рияде

Киевский режим продолжил наносить удары дронами по российским объектам энергетики на фоне переговоров России и США в Эр-Рияде, заявило Минобороны. | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T15:09+0300

2025-03-25T15:09+0300

2025-03-25T15:14+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Киевский режим продолжил наносить удары дронами по российским объектам энергетики на фоне переговоров России и США в Эр-Рияде, заявило Минобороны."На фоне проходивших 24 марта текущего года в Эр-Рияде российско-американских переговоров экспертного уровня по тематике урегулирования конфликта на Украине, киевский режим продолжил намеренное нанесение ударов с применением БПЛА по объектам российской мирной энергетической инфраструктуры", — говорится в заявлении ведомства.Так, днем 24 марта украинский дрон атаковал инфраструктуру кубанского филиала ПАО "Россети" в Краснодарском крае. Из-за этого отключилась высоковольтная линия 500 кВ "Ростовская АЭС — Тихорецк № 2". Только благодаря оперативным действиям персонала это не привело к негативным последствиям для потребителей.В ведомстве подчеркнули, что ежедневными атаками Владимир Зеленский подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений.Владимир Путин 18 марта в ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом поддержал инициативу о взаимном отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. В российском Минобороны сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.

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