Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ атаковали объекты энергетики в России во время переговоров в Эр-Рияде - 25.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250325/energy-856088565.html
ВСУ атаковали объекты энергетики в России во время переговоров в Эр-Рияде
ВСУ атаковали объекты энергетики в России во время переговоров в Эр-Рияде - 25.03.2025, ПРАЙМ
ВСУ атаковали объекты энергетики в России во время переговоров в Эр-Рияде
Киевский режим продолжил наносить удары дронами по российским объектам энергетики на фоне переговоров России и США в Эр-Рияде, заявило Минобороны. | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T15:09+0300
2025-03-25T15:14+0300
спецоперация на украине
россия
сша
украина
владимир зеленский
всу
россети
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849954793_0:370:961:910_1920x0_80_0_0_7c170f7b8ad92d2489b1c986d475c2d3.jpg
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Киевский режим продолжил наносить удары дронами по российским объектам энергетики на фоне переговоров России и США в Эр-Рияде, заявило Минобороны."На фоне проходивших 24 марта текущего года в Эр-Рияде российско-американских переговоров экспертного уровня по тематике урегулирования конфликта на Украине, киевский режим продолжил намеренное нанесение ударов с применением БПЛА по объектам российской мирной энергетической инфраструктуры", — говорится в заявлении ведомства.Так, днем 24 марта украинский дрон атаковал инфраструктуру кубанского филиала ПАО "Россети" в Краснодарском крае. Из-за этого отключилась высоковольтная линия 500 кВ "Ростовская АЭС — Тихорецк № 2". Только благодаря оперативным действиям персонала это не привело к негативным последствиям для потребителей.В ведомстве подчеркнули, что ежедневными атаками Владимир Зеленский подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений.Владимир Путин 18 марта в ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом поддержал инициативу о взаимном отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. В российском Минобороны сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
https://1prime.ru/20250325/lavrov-856085911.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849954793_0:280:961:1000_1920x0_80_0_0_a55ecf7e0f7c2798b9e9c175cf44e694.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, украина, владимир зеленский, всу, россети
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ, Россети
15:09 25.03.2025 (обновлено: 15:14 25.03.2025)
 
ВСУ атаковали объекты энергетики в России во время переговоров в Эр-Рияде

Минобороны сообщило о продолжении атак БПЛА ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры

© Фото : Telegram/Алексей СмирновПожар на подстанции маслодельного комбината в Судже после атаки БПЛА ВСУ
Пожар на подстанции маслодельного комбината в Судже после атаки БПЛА ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© Фото : Telegram/Алексей Смирнов
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Киевский режим продолжил наносить удары дронами по российским объектам энергетики на фоне переговоров России и США в Эр-Рияде, заявило Минобороны.
"На фоне проходивших 24 марта текущего года в Эр-Рияде российско-американских переговоров экспертного уровня по тематике урегулирования конфликта на Украине, киевский режим продолжил намеренное нанесение ударов с применением БПЛА по объектам российской мирной энергетической инфраструктуры", — говорится в заявлении ведомства.
Так, днем 24 марта украинский дрон атаковал инфраструктуру кубанского филиала ПАО "Россети" в Краснодарском крае. Из-за этого отключилась высоковольтная линия 500 кВ "Ростовская АЭС — Тихорецк № 2". Только благодаря оперативным действиям персонала это не привело к негативным последствиям для потребителей.
В ведомстве подчеркнули, что ежедневными атаками Владимир Зеленский подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений.
Владимир Путин 18 марта в ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом поддержал инициативу о взаимном отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. В российском Минобороны сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Черное море - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
Лавров раскрыл некоторые детали переговоров России и США в Эр-Рияде
14:06
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯСШАУКРАИНАВладимир ЗеленскийВСУРоссети
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала