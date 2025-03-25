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Дмитриев объяснил причины приостановки Черноморской инициативы при Байдене

Дмитриев объяснил причины приостановки Черноморской инициативы при Байдене - 25.03.2025, ПРАЙМ

Дмитриев объяснил причины приостановки Черноморской инициативы при Байдене

Черноморская сделка в 2023 году была приостановлена в связи с невыполнением ключевых для России условий, в том числе из-за действий администрации экс-президента | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T20:14+0300

2025-03-25T20:14+0300

2025-03-25T20:15+0300

политика

кирилл дмитриев

черноморская инициатива

джо байден

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Черноморская сделка в 2023 году была приостановлена в связи с невыполнением ключевых для России условий, в том числе из-за действий администрации экс-президента США Джо Байдена, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Сделка, действовавшая с июля 2022 по июль 2023 года, была приостановлена из-за невыполнения, в том числе из-за действий администрации Байдена, ключевых условий, являющихся составной частью сделки для Российской Федерации", - написал он в своем аккаунте в Telegram. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, поскольку западные страны не исполняли свои обязательства.

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кирилл дмитриев, черноморская инициатива, джо байден