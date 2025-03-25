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Дмитриев объяснил причины приостановки Черноморской инициативы при Байдене - 25.03.2025, ПРАЙМ
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Дмитриев объяснил причины приостановки Черноморской инициативы при Байдене
Дмитриев объяснил причины приостановки Черноморской инициативы при Байдене - 25.03.2025, ПРАЙМ
Дмитриев объяснил причины приостановки Черноморской инициативы при Байдене
Черноморская сделка в 2023 году была приостановлена в связи с невыполнением ключевых для России условий, в том числе из-за действий администрации экс-президента | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T20:14+0300
2025-03-25T20:15+0300
политика
кирилл дмитриев
черноморская инициатива
джо байден
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Черноморская сделка в 2023 году была приостановлена в связи с невыполнением ключевых для России условий, в том числе из-за действий администрации экс-президента США Джо Байдена, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Сделка, действовавшая с июля 2022 по июль 2023 года, была приостановлена из-за невыполнения, в том числе из-за действий администрации Байдена, ключевых условий, являющихся составной частью сделки для Российской Федерации", - написал он в своем аккаунте в Telegram. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, поскольку западные страны не исполняли свои обязательства.
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кирилл дмитриев, черноморская инициатива, джо байден
Политика, Кирилл Дмитриев, черноморская инициатива, Джо Байден
20:14 25.03.2025 (обновлено: 20:15 25.03.2025)
 
Дмитриев объяснил причины приостановки Черноморской инициативы при Байдене

Дмитриев объяснил, почему Черноморская инициатива была остановлена при Байдене

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк%Генеральный директор УК "Российский фонд прямых инвестиций" (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ПМЭФ 2015
%Генеральный директор УК Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ПМЭФ 2015 - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Черноморская сделка в 2023 году была приостановлена в связи с невыполнением ключевых для России условий, в том числе из-за действий администрации экс-президента США Джо Байдена, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Сделка, действовавшая с июля 2022 по июль 2023 года, была приостановлена из-за невыполнения, в том числе из-за действий администрации Байдена, ключевых условий, являющихся составной частью сделки для Российской Федерации", - написал он в своем аккаунте в Telegram.
Черное море - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
Лавров раскрыл некоторые детали переговоров России и США в Эр-Рияде
14:06
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, поскольку западные страны не исполняли свои обязательства.
 
ПолитикаКирилл Дмитриевчерноморская инициативаДжо Байден
 
 
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