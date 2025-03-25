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Юрист рассказал, сколько россиян могут провести за решеткой в Тунисе

Юрист рассказал, сколько россиян могут провести за решеткой в Тунисе - 25.03.2025, ПРАЙМ

Юрист рассказал, сколько россиян могут провести за решеткой в Тунисе

Одиннадцать россиян, задержанных в Тунисе, могут провести за решеткой без предъявления обвинений до 14 месяцев, которые истекают в январе 2026 года, рассказал... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T03:21+0300

2025-03-25T03:21+0300

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АЛЖИР, 25 мар - ПРАЙМ. Одиннадцать россиян, задержанных в Тунисе, могут провести за решеткой без предъявления обвинений до 14 месяцев, которые истекают в январе 2026 года, рассказал РИА Новости местный юрист Адам Мекрани. Одиннадцать российских туристов, среди которых есть женщины, были задержаны при посещении поселения Хайдра у границы с Алжиром с целью осмотра античных памятников. Причина задержания официально не была озвучена, обвинения не предъявлены. Родственники обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об освобождении задержанных. По данным посольства РФ, основанием для задержания соотечественников в ноябре прошлого года стали подозрения в причастности к террористической деятельности. "Законодательство Туниса допускает возможность предварительного заключения любого лица, тунисца или иностранца, при наличии доказательств его причастности к незаконным действиям на максимальный срок в 14 месяцев без предъявления официальных обвинений в течение этого периода в рамках судебного расследования", - сказал Мекрани. Собеседник агентства пояснил, что уголовно-процессуальный кодекс Туниса позволяет следственному судье санкционировать предварительное заключение подозреваемых на срок, не превышающий шести месяцев. Этот срок может быть продлен один раз на три месяца в случае совершения подозреваемыми мелкого правонарушения, а в случае тяжкого преступления - два раза на четыре месяца. "Это задержание не считается противоречащим закону, если оно осуществляется с санкции суда и в соответствии с установленными рамками и процедурами, и, следовательно, исключает какие-либо юридические нарушения со стороны судебных органов Туниса, которые известны своей приверженностью процессуальным нормам", - добавил Мекрани.

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бизнес, туризм, общество , тунис, алжир, рф