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Киргизия впервые начала печатать свою валюту на территории страны

Киргизия впервые начала печатать свою валюту на территории страны - 25.03.2025, ПРАЙМ

Киргизия впервые начала печатать свою валюту на территории страны

Киргизия впервые начала печатать свою национальную валюту на территории страны, сообщили журналистам в пресс-службе президента республики Садыра Жапарова. | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T14:05+0300

2025-03-25T14:05+0300

2025-03-25T14:05+0300

экономика

киргизия

садыр жапаров

валюта

сомы

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БИШКЕК, 25 мар – ПРАЙМ. Киргизия впервые начала печатать свою национальную валюту на территории страны, сообщили журналистам в пресс-службе президента республики Садыра Жапарова. Согласно сообщению, лидер страны посетил открытое акционерное общество "Учкун" в Бишкеке и, в частности, ознакомился с производственным процессом по изготовлению акцизных марок и паспортов. По поручению президента на предприятии ранее была проведена масштабная модернизация: приобретены современные печатные установки для выпуска паспортов, акцизных марок и учебной литературы, обновлена инфраструктура, что позволило значительно увеличить объемы производства и создать новые рабочие места. "В ходе посещения акционерного общества глава государства был проинформирован о начале производства кыргызских сомов на отечественном предприятии… Президенту был презентован первый образец национальной валюты, который отпечатан в Кыргызстане", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что на первом этапе в "Учкуне" будет осуществляться печать купюр мелкого номинала, что позволит оперативно заменить изношенные банкноты, подлежащие изъятию из оборота. "Новые кыргызские сомы, выпускаемые на базе "Учкуна", соответствуют самым передовым мировым стандартам защиты от подделок, обеспечивая высокий уровень надежности национальной валюты", - приводит пресс-служба президента слова главы нацбанка республики Мелиса Тургунбаева. Председатель финансового регулятора также напомнил, что ранее киргизские сомы производились в странах Европы.

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киргизия, садыр жапаров, валюта, сомы