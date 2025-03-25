https://1prime.ru/20250325/lukoyl-856089782.html

Совет директоров "Лукойла" рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год

Совет директоров "Лукойла" рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год - 25.03.2025, ПРАЙМ

Совет директоров "Лукойла" рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год

Совет директоров "Лукойла" рекомендовал финальные дивиденды по итогам 2024 года в размере 541 рубль на акцию, годовое собрание акционеров пройдет 15 мая,... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T15:31+0300

2025-03-25T15:31+0300

2025-03-25T15:31+0300

экономика

россия

лукойл

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Совет директоров "Лукойла" рекомендовал финальные дивиденды по итогам 2024 года в размере 541 рубль на акцию, годовое собрание акционеров пройдет 15 мая, сообщила компания. "Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Лукойл" по результатам 2024 года в размере 541 рубль на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 514 рублей на одну обыкновенную акцию)", - говорится в материалах. "Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Лукойл": 15 мая 2025 г.", - сообщила компания. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 3 июня.

https://1prime.ru/20250324/lukoyl-856064749.html

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россия, лукойл