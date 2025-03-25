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В Кремле предупредили о последствиях нарушения моратория на удары
В Кремле предупредили о последствиях нарушения моратория на удары - 25.03.2025, ПРАЙМ
В Кремле предупредили о последствиях нарушения моратория на удары
При нарушении моратория на нанесение ударов по энергообъектам одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению, говорится... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T22:25+0300
2025-03-25T22:25+0300
2025-03-25T22:31+0300
спецоперация на украине
кремль
мораторий
нарушение
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. При нарушении моратория на нанесение ударов по энергообъектам одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению, говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Кремля. Ранее Кремль опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. "В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению", - говорится в сообщении.
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кремль, мораторий, нарушение
Спецоперация на Украине, Кремль, мораторий, нарушение
В Кремле предупредили о последствиях нарушения моратория на удары
Кремль: нарушение моратория на удары одной стороной развязывает руки другой
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. При нарушении моратория на нанесение ударов по энергообъектам одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению, говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Кремля.
Ранее Кремль опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме.
Россия и США согласовали перечень объектов для моратория на удары
"В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению", - говорится в сообщении.