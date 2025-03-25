https://1prime.ru/20250325/moratoriy-856100057.html

В Кремле предупредили о последствиях нарушения моратория на удары

В Кремле предупредили о последствиях нарушения моратория на удары - 25.03.2025, ПРАЙМ

В Кремле предупредили о последствиях нарушения моратория на удары

При нарушении моратория на нанесение ударов по энергообъектам одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению, говорится... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T22:25+0300

2025-03-25T22:25+0300

2025-03-25T22:31+0300

спецоперация на украине

кремль

мораторий

нарушение

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. При нарушении моратория на нанесение ударов по энергообъектам одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению, говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Кремля. Ранее Кремль опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. "В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250325/obekty-856099762.html

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кремль, мораторий, нарушение