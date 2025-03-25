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Эксперт: Украине придется отказаться от членства в НАТО

Эксперт: Украине придется отказаться от членства в НАТО - 25.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт: Украине придется отказаться от членства в НАТО

Украине придется пойти на территориальные уступки и отказаться от членства в НАТО, сообщил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T05:16+0300

2025-03-25T05:16+0300

2025-03-25T05:16+0300

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НЬЮ-ЙОРК, 25 мар – ПРАЙМ. Украине придется пойти на территориальные уступки и отказаться от членства в НАТО, сообщил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник. "Украине придется уступить территорию и отказаться от членства в НАТО, какой бы горькой ни была пилюля, которую придется проглотить", – сказал Кузник. Остальные вопросы будут обсуждаться за "столом переговоров", добавил он. Как сообщал госсекретарь США Марко Рубио, Вашингтон на переговорах с украинской стороной обсуждал территориальные уступки. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.

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мировая экономика, общество , украина, вашингтон, киев, марк рубио, владимир путин, нато, совбез