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Эксперт: Украине придется отказаться от членства в НАТО
Эксперт: Украине придется отказаться от членства в НАТО - 25.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт: Украине придется отказаться от членства в НАТО
Украине придется пойти на территориальные уступки и отказаться от членства в НАТО, сообщил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского... | 25.03.2025, ПРАЙМ
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НЬЮ-ЙОРК, 25 мар – ПРАЙМ. Украине придется пойти на территориальные уступки и отказаться от членства в НАТО, сообщил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник.
"Украине придется уступить территорию и отказаться от членства в НАТО, какой бы горькой ни была пилюля, которую придется проглотить", – сказал Кузник.
Остальные вопросы будут обсуждаться за "столом переговоров", добавил он.
Как сообщал госсекретарь США Марко Рубио, Вашингтон на переговорах с украинской стороной обсуждал территориальные уступки.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
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Эксперт: Украине придется отказаться от членства в НАТО
Профессор Кузник: Украине придется отказаться от членства в НАТО
НЬЮ-ЙОРК, 25 мар – ПРАЙМ. Украине придется пойти на территориальные уступки и отказаться от членства в НАТО, сообщил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник.
"Украине придется уступить территорию и отказаться от членства в НАТО, какой бы горькой ни была пилюля, которую придется проглотить", – сказал Кузник.
Остальные вопросы будут обсуждаться за "столом переговоров", добавил он.
Как сообщал госсекретарь США Марко Рубио, Вашингтон на переговорах с украинской стороной обсуждал территориальные уступки.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.