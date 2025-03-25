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Цены на нефть стабильны во вторник утром

Цены на нефть стабильны во вторник утром - 25.03.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть стабильны во вторник утром

Мировые цены на нефть во вторник утром показывают слабую динамику роста, свидетельствуют данные торгов. | 25.03.2025, ПРАЙМ

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2025-03-25T08:57+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром показывают слабую динамику роста, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.47 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,04% - до 72,4 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на те же 0,04%, до 69,14 доллара. Инвесторы следят за геополитическими событиями на Ближнем Востоке, так как эскалация конфликтов может вызвать перебои поставок нефти в данном регионе. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о нанесении ракетного удара по международному аэропорту "Бен-Гурион" в Тель-Авиве, сообщал телеканал Al Masirah со ссылкой на движение. Кроме того, хуситы сообщили о нанесении ударов по американскому авианосцу USS Harry Truman и нескольким военным кораблям в Красном море, удары были нанесены ракетами и беспилотниками. В центре внимания рынков сырьевых товаров остаются новости по торговой политике США и решениям государства относительно импортных пошлин. Ранее, в понедельник, президент страны Дональд Трамп заявил, что со 2 апреля вводит пошлину 25% в отношении третьих стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы на фоне того, что Каракас якобы скрыто посылал в США преступников.

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нефть, рынки, сша