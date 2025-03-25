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Китайская Sinopec обнаружила доказанные запасы нефти на востоке страны

Китайская Sinopec обнаружила доказанные запасы нефти на востоке страны - 25.03.2025, ПРАЙМ

Китайская Sinopec обнаружила доказанные запасы нефти на востоке страны

Китайская нефтехимическая компания Sinopec обнаружила более 140 миллионов доказанных запасов сланцевой нефти в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщило... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T12:37+0300

2025-03-25T12:37+0300

2025-03-25T12:37+0300

энергетика

нефть

газ

китай

sinopec

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ПЕКИН, 25 мар - ПРАЙМ. Китайская нефтехимическая компания Sinopec обнаружила более 140 миллионов доказанных запасов сланцевой нефти в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на компанию. "Это первое сланцевое нефтяное месторождение с разведанными геологическими запасами, достигшими отметки в 100 миллионов тонн, прошедшее экспертизу и регистрацию в министерстве природных ресурсов", - уточняет агентство. Сообщается также, что технически извлекаемые запасы, обнаруженные на месторождении "Шэнли", составляют 11,35 миллиона тонн. China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) - одна из крупнейших нефтехимических компаний Китая. Бизнес Sinopec включает в себя нефтегазовую геологоразведку, нефтепереработку, нефтехимию, транспортировку нефти и газа, а также солнечную и ветряную энергетику. Чистая прибыль Sinopec, приходящаяся на акционеров, в прошлом году снизилась на 16% и составила 48,939 миллиарда юаней (около 6,7 миллиарда долларов).

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нефть, газ, китай, sinopec