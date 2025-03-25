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Нефть дорожает на фоне рисков поставок

Нефть дорожает на фоне рисков поставок - 25.03.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает на фоне рисков поставок

Мировые цены на нефть во вторник днем поднимаются на фоне опасений вокруг перспектив поставок этого вида сырья, свидетельствуют данные торгов. | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T14:38+0300

2025-03-25T14:38+0300

2025-03-25T14:38+0300

энергетика

рынки

нефть

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем поднимаются на фоне опасений вокруг перспектив поставок этого вида сырья, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.33 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,57% - до 72,78 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,64%, до 69,55 доллара. В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что со 2 апреля вводит пошлину 25% в отношении третьих стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы на фоне того, что Каракас якобы скрыто посылал в США преступников. "Введение пошлин окажет влияние на мировой рынок нефти и может задать новые стандарты для торговых альянсов в энергетическом секторе", - прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик финансовых рынков XS Антонио Ди Джакомо (Antonio Di Giacomo). В среду ожидается публикация данных минэнерго США о запасах нефти в стране за неделю по 21 марта. За предыдущую неделю, по 14 марта, коммерческие запасы нефти в Штатах увеличились на 1,7 миллиона баррелей.

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рынки, нефть