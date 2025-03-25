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Цены на нефть меняются разнонаправленно - 25.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250325/neft-856096679.html
Цены на нефть меняются разнонаправленно
Цены на нефть меняются разнонаправленно - 25.03.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть меняются разнонаправленно
Мировые цены на нефть во вторник вечером не показывают единой динамики, свидетельствуют данные торгов. | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T18:42+0300
2025-03-25T18:42+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером не показывают единой динамики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.11 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,14% - до 72,47 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на WTI поднималась на 0,03%, до 69,13 доллара, минутами ранее показатель снижался. Трейдеры продолжают следить за решениями США в вопросах внешнеторговой политики. В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что со 2 апреля вводит пошлину 25% в отношении третьих стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы на фоне того, что Каракас якобы скрыто посылал в США преступников. Инвесторы также оценивают состояние спроса и предложения на рынке. Аналитики ожидают, что наращивание добычи ОПЕК+ компенсируется снижением добычи в Иране и Венесуэле в связи с санкциями США в отношении стран. "Мы все еще ожидаем некоторый рост цен в летний период, поскольку снижение добычи в Иране и Венесуэле компенсирует увеличение добычи ОПЕК+", - цитирует агентство Блумберг старшего стратега BNP Paribas по сырьевым товарам Альдо Спаньера (Aldo Spanjer).
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торги, нефть, цены
Экономика, Торги, Нефть, цены
18:42 25.03.2025
 
Цены на нефть меняются разнонаправленно

Данные торгов: цены на нефть меняются разнонаправленно

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером не показывают единой динамики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.11 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,14% - до 72,47 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на WTI поднималась на 0,03%, до 69,13 доллара, минутами ранее показатель снижался.
Трейдеры продолжают следить за решениями США в вопросах внешнеторговой политики. В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что со 2 апреля вводит пошлину 25% в отношении третьих стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы на фоне того, что Каракас якобы скрыто посылал в США преступников.
Инвесторы также оценивают состояние спроса и предложения на рынке. Аналитики ожидают, что наращивание добычи ОПЕК+ компенсируется снижением добычи в Иране и Венесуэле в связи с санкциями США в отношении стран.
заправка Sinopec - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
Китайская Sinopec обнаружила доказанные запасы нефти на востоке страны
12:37
"Мы все еще ожидаем некоторый рост цен в летний период, поскольку снижение добычи в Иране и Венесуэле компенсирует увеличение добычи ОПЕК+", - цитирует агентство Блумберг старшего стратега BNP Paribas по сырьевым товарам Альдо Спаньера (Aldo Spanjer).
 
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