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Цены на нефть меняются разнонаправленно

Цены на нефть меняются разнонаправленно - 25.03.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть меняются разнонаправленно

Мировые цены на нефть во вторник вечером не показывают единой динамики, свидетельствуют данные торгов. | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T18:42+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером не показывают единой динамики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.11 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,14% - до 72,47 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на WTI поднималась на 0,03%, до 69,13 доллара, минутами ранее показатель снижался. Трейдеры продолжают следить за решениями США в вопросах внешнеторговой политики. В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что со 2 апреля вводит пошлину 25% в отношении третьих стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы на фоне того, что Каракас якобы скрыто посылал в США преступников. Инвесторы также оценивают состояние спроса и предложения на рынке. Аналитики ожидают, что наращивание добычи ОПЕК+ компенсируется снижением добычи в Иране и Венесуэле в связи с санкциями США в отношении стран. "Мы все еще ожидаем некоторый рост цен в летний период, поскольку снижение добычи в Иране и Венесуэле компенсирует увеличение добычи ОПЕК+", - цитирует агентство Блумберг старшего стратега BNP Paribas по сырьевым товарам Альдо Спаньера (Aldo Spanjer).

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торги, нефть, цены