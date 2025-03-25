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Россия и США согласовали перечень объектов для моратория на удары
Россия и США согласовали перечень объектов для моратория на удары - 25.03.2025, ПРАЙМ
Россия и США согласовали перечень объектов для моратория на удары
Россия и США согласовали перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме, сообщается в... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T22:07+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Россия и США согласовали перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме, сообщается в Telegram-канале Кремля. "Согласованный между российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме: нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции, вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, атомные электростанции, дамбы гидроэлектростанций", - говорится в сообщении.Атомные электростанции включены в перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме, сообщается в Telegram-канале Кремля.Telegram-канал "Кремль.Новости" опубликовал согласованный между российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, попадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме, в который, в том числе, входят атомные электростанции."Атомные электростанции", - следует из 4 пункта перечня.Уточняется, что временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, и, по взаимной договорённости, может быть продлён.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
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россия, сша, украина, объекты, мораторий, удары
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, США, УКРАИНА, объекты, мораторий, удары
Россия и США согласовали перечень объектов для моратория на удары
Кремль: РФ и США согласовали перечень объектов для временного моратория на удары
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Россия и США согласовали перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме, сообщается в Telegram-канале Кремля.
"Согласованный между российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме: нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции, вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, атомные электростанции, дамбы гидроэлектростанций", - говорится в сообщении.
Атомные электростанции включены в перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме, сообщается в Telegram-канале Кремля.
Telegram-канал "Кремль.Новости" опубликовал согласованный между российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, попадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме, в который, в том числе, входят атомные электростанции.
Кремль отслеживает данные об ударах Киева по объектам энергоинфраструктуры
"Атомные электростанции", - следует из 4 пункта перечня.
Уточняется, что временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, и, по взаимной договорённости, может быть продлён.
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.