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Американская разведка определила главный вызов для США со стороны России - 25.03.2025, ПРАЙМ
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Американская разведка определила главный вызов для США со стороны России
Американская разведка определила главный вызов для США со стороны России - 25.03.2025, ПРАЙМ
Американская разведка определила главный вызов для США со стороны России
Извлеченные Россией из конфликта на Украине уроки о противодействии западному оружию представляют вызов для США, говорится в докладе разведки США. | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T18:12+0300
2025-03-25T18:20+0300
вооружения
сша
оружие
россия
конфликт на украине
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ВАШИНГТОН, 25 мар - ПРАЙМ. Извлеченные Россией из конфликта на Украине уроки о противодействии западному оружию представляют вызов для США, говорится в докладе разведки США.Как говорится в опубликованном докладе, конфликт на Украине "позволил Москве извлечь богатые уроки относительно противодействия западным вооружениям и разведке в случае крупномасштабной войны". "Этот опыт, вероятно, представляет вызов для будущего оборонного планирования США, в том числе против других соперников, с которыми Москва делится извлеченными уроками", - говорится в документе.Россия улучшила военные возможности по результатам СВО, говорится в документе. РФ обладает возможностями дальнего точного удара, особенно примечательными в контексте подлодок и бомбардировщиков, указывает американская разведка.
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сша, оружие, россия, конфликт на украине
Вооружения, США, оружие, РОССИЯ, Конфликт на Украине
18:12 25.03.2025 (обновлено: 18:20 25.03.2025)
 
Американская разведка определила главный вызов для США со стороны России

Разведка США: опыт ВС России по противодействию западному оружию - вызов для США

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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ВАШИНГТОН, 25 мар - ПРАЙМ. Извлеченные Россией из конфликта на Украине уроки о противодействии западному оружию представляют вызов для США, говорится в докладе разведки США.
Как говорится в опубликованном докладе, конфликт на Украине "позволил Москве извлечь богатые уроки относительно противодействия западным вооружениям и разведке в случае крупномасштабной войны". "Этот опыт, вероятно, представляет вызов для будущего оборонного планирования США, в том числе против других соперников, с которыми Москва делится извлеченными уроками", - говорится в документе.
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Россия улучшила военные возможности по результатам СВО, говорится в документе. РФ обладает возможностями дальнего точного удара, особенно примечательными в контексте подлодок и бомбардировщиков, указывает американская разведка.
 
ВооруженияСШАоружиеРОССИЯКонфликт на Украине
 
 
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