https://1prime.ru/20250325/oruzhie-856095893.html

Американская разведка определила главный вызов для США со стороны России

Американская разведка определила главный вызов для США со стороны России - 25.03.2025, ПРАЙМ

Американская разведка определила главный вызов для США со стороны России

Извлеченные Россией из конфликта на Украине уроки о противодействии западному оружию представляют вызов для США, говорится в докладе разведки США. | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T18:12+0300

2025-03-25T18:12+0300

2025-03-25T18:20+0300

вооружения

сша

оружие

россия

конфликт на украине

https://cdnn.1prime.ru/img/83509/24/835092443_0:218:3253:2048_1920x0_80_0_0_d3fdab66baa2f60e91161525d37a8fcb.jpg

ВАШИНГТОН, 25 мар - ПРАЙМ. Извлеченные Россией из конфликта на Украине уроки о противодействии западному оружию представляют вызов для США, говорится в докладе разведки США.Как говорится в опубликованном докладе, конфликт на Украине "позволил Москве извлечь богатые уроки относительно противодействия западным вооружениям и разведке в случае крупномасштабной войны". "Этот опыт, вероятно, представляет вызов для будущего оборонного планирования США, в том числе против других соперников, с которыми Москва делится извлеченными уроками", - говорится в документе.Россия улучшила военные возможности по результатам СВО, говорится в документе. РФ обладает возможностями дальнего точного удара, особенно примечательными в контексте подлодок и бомбардировщиков, указывает американская разведка.

https://1prime.ru/20250314/es-855781344.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, оружие, россия, конфликт на украине