https://1prime.ru/20250325/pensii-856064601.html

Пенсионеров предупредили о трех запретах при получении выплат

Пенсионеров предупредили о трех запретах при получении выплат - 25.03.2025, ПРАЙМ

Пенсионеров предупредили о трех запретах при получении выплат

Взаимоотношения пенсионеров с Социальным фондом далеко не так просты, как может показаться. С одной стороны, у первого есть обязанности начислять и выплачивать... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T02:02+0300

2025-03-25T02:02+0300

2025-03-25T02:02+0300

социальный фонд

рудн

андрей гиринский

пенсии

пенсионеры

https://cdnn.1prime.ru/img/83864/43/838644352_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_923c35b83826bb47e766fe1c031ac144.jpg

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Взаимоотношения пенсионеров с Социальным фондом далеко не так просты, как может показаться. С одной стороны, у первого есть обязанности начислять и выплачивать пенсию тем, у кого возникло на это право. С другой - у пенсионеров тоже есть обязанности, о которых знают далеко не все, рассказал агентству “Прайм” доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.Бывают ситуации, когда получатель пенсии по неведению или злому умыслу скрывает важную информацию или предоставляет недостоверные сведения. Работа госструктур сейчас цифровизуется, но все же некоторое несовпадение данных есть. Этим пользуются те, кто обманывает с фактами своей трудовой биографии, например, приписывает себе стаж.Вторая ошибка - вольное или невольное умалчивание о важных фактах. Пенсионер должен актуализировать информацию о себе с целью недопущения незаконного получения пенсионных выплат, надбавок и так далее.“Например, если пенсионер переезжает в другую страну, то он может быть лишен социальной пенсии, так как ее получение напрямую связано с локацией. С другой стороны, данное обстоятельство не влияет на другую категорию пенсионеров, например, тех кто получает страховую пенсию”, - пояснил эксперт.Переезд в другой регион страны также должен быть актуализирован в частности по причине дифференциации региональных надбавок и ряда других опций. Например, есть надбавки за проживание в условиях Крайнего Севера, которые снимают при переезде в районы с более мягким климатом. Также снимается доплата на иждивенца, если, например, это ребенок, который закончил учебу и начал работать.Запрещено также получать некоторые виды доплат и при этом работать. Это касается, в частности, социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума.Ответственность за нарушение, допущенное пенсионером, наступает в соответствии с нормами действующего законодательства. Меру ответственности может определить только суд на основании тщательного изучения всех обстоятельств дела.Виновные в хищении в сфере социальных выплат привлекаются к ответственности по 159.2 Уголовного кодекса РФ, если следственными и/или судебными органами будут обнаружены релевантные признаки состава соответствующего противоправного деяния. По административному законодательству за это полагается штраф. Разумеется, похищенное придется вернуть, заключил Гиринский.

https://1prime.ru/20250320/pensiya-855959417.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

социальный фонд, рудн, андрей гиринский, пенсии, пенсионеры