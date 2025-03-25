https://1prime.ru/20250325/stavka-856096958.html
Зампред ЦБ РФ рассказал о сигнале регулятора по ключевой ставке
Зампред ЦБ РФ рассказал о сигнале регулятора по ключевой ставке - 25.03.2025, ПРАЙМ
Зампред ЦБ РФ рассказал о сигнале регулятора по ключевой ставке
Банк России в минувшую пятницу в заявлении по ключевой ставке дал умеренно жесткий сигнал по дальнейшим шагам, заявил журналистам заместитель председателя ЦБ... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T18:55+0300
2025-03-25T18:55+0300
2025-03-25T18:55+0300
экономика
алексей заботкин
ключевая ставка
сигнал
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/51/841405184_0:72:2049:1225_1920x0_80_0_0_2fd45c1e63979f3e92dd543279ab6648.jpg
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Банк России в минувшую пятницу в заявлении по ключевой ставке дал умеренно жесткий сигнал по дальнейшим шагам, заявил журналистам заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин. "Это умеренно жесткий сигнал", - сказал он, отвечая на вопрос, какой сигнал был дан по дальнейшим шагам на заседании совета директоров ЦБ по ключевой ставке в минувшую пятницу. ЦБ РФ 21 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд, изменив сигнал: теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. ЦБ в базовом сценарии ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться.
https://1prime.ru/20250325/inflyatsiya-856092285.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/51/841405184_161:0:1888:1295_1920x0_80_0_0_011425852b647c10678e663ff0b73afe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей заботкин, ключевая ставка, сигнал
Экономика, Алексей Заботкин, ключевая ставка, Сигнал
Зампред ЦБ РФ рассказал о сигнале регулятора по ключевой ставке
Заботкин: ЦБ РФ в заявлении по ключевой ставке дал умеренно жесткий сигнал
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Банк России в минувшую пятницу в заявлении по ключевой ставке дал умеренно жесткий сигнал по дальнейшим шагам, заявил журналистам заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.
"Это умеренно жесткий сигнал", - сказал он, отвечая на вопрос, какой сигнал был дан по дальнейшим шагам на заседании совета директоров ЦБ по ключевой ставке в минувшую пятницу.
ЦБ сделал прогноз по инфляции в России
ЦБ РФ 21 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд, изменив сигнал: теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. ЦБ в базовом сценарии ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться.