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Зампред ЦБ РФ рассказал о сигнале регулятора по ключевой ставке - 25.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250325/stavka-856096958.html
Зампред ЦБ РФ рассказал о сигнале регулятора по ключевой ставке
Зампред ЦБ РФ рассказал о сигнале регулятора по ключевой ставке - 25.03.2025, ПРАЙМ
Зампред ЦБ РФ рассказал о сигнале регулятора по ключевой ставке
Банк России в минувшую пятницу в заявлении по ключевой ставке дал умеренно жесткий сигнал по дальнейшим шагам, заявил журналистам заместитель председателя ЦБ... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T18:55+0300
2025-03-25T18:55+0300
экономика
алексей заботкин
ключевая ставка
сигнал
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Банк России в минувшую пятницу в заявлении по ключевой ставке дал умеренно жесткий сигнал по дальнейшим шагам, заявил журналистам заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин. "Это умеренно жесткий сигнал", - сказал он, отвечая на вопрос, какой сигнал был дан по дальнейшим шагам на заседании совета директоров ЦБ по ключевой ставке в минувшую пятницу. ЦБ РФ 21 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд, изменив сигнал: теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. ЦБ в базовом сценарии ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться.
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алексей заботкин, ключевая ставка, сигнал
Экономика, Алексей Заботкин, ключевая ставка, Сигнал
18:55 25.03.2025
 
Зампред ЦБ РФ рассказал о сигнале регулятора по ключевой ставке

Заботкин: ЦБ РФ в заявлении по ключевой ставке дал умеренно жесткий сигнал

© Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкП/к председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной
П/к председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной
© Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Банк России в минувшую пятницу в заявлении по ключевой ставке дал умеренно жесткий сигнал по дальнейшим шагам, заявил журналистам заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.
"Это умеренно жесткий сигнал", - сказал он, отвечая на вопрос, какой сигнал был дан по дальнейшим шагам на заседании совета директоров ЦБ по ключевой ставке в минувшую пятницу.
П/к председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной
ЦБ сделал прогноз по инфляции в России
16:48
ЦБ РФ 21 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд, изменив сигнал: теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. ЦБ в базовом сценарии ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться.
 
ЭкономикаАлексей Заботкинключевая ставкаСигнал
 
 
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