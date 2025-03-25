https://1prime.ru/20250325/stavka-856096958.html

Зампред ЦБ РФ рассказал о сигнале регулятора по ключевой ставке

Зампред ЦБ РФ рассказал о сигнале регулятора по ключевой ставке - 25.03.2025, ПРАЙМ

Зампред ЦБ РФ рассказал о сигнале регулятора по ключевой ставке

Банк России в минувшую пятницу в заявлении по ключевой ставке дал умеренно жесткий сигнал по дальнейшим шагам, заявил журналистам заместитель председателя ЦБ... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T18:55+0300

2025-03-25T18:55+0300

2025-03-25T18:55+0300

экономика

алексей заботкин

ключевая ставка

сигнал

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/51/841405184_0:72:2049:1225_1920x0_80_0_0_2fd45c1e63979f3e92dd543279ab6648.jpg

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Банк России в минувшую пятницу в заявлении по ключевой ставке дал умеренно жесткий сигнал по дальнейшим шагам, заявил журналистам заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин. "Это умеренно жесткий сигнал", - сказал он, отвечая на вопрос, какой сигнал был дан по дальнейшим шагам на заседании совета директоров ЦБ по ключевой ставке в минувшую пятницу. ЦБ РФ 21 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд, изменив сигнал: теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. ЦБ в базовом сценарии ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться.

https://1prime.ru/20250325/inflyatsiya-856092285.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

алексей заботкин, ключевая ставка, сигнал