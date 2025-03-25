https://1prime.ru/20250325/svo--856096509.html

Путин рассказал об условиях ротации на фронте

Путин рассказал об условиях ротации на фронте - 25.03.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал об условиях ротации на фронте

Решение о ротации военнослужащих на фронте будут принимать, исходя из ситуации на земле, заявил президент России Владимир Путин. | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T18:32+0300

2025-03-25T18:32+0300

2025-03-25T18:38+0300

спецоперация на украине

владимир путин

сво

ротация

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Решение о ротации военнослужащих на фронте будут принимать, исходя из ситуации на земле, заявил президент России Владимир Путин.Писатель Захар Прилепин в ходе заседания Совета по культуре и искусству заявил, что тема ротации военнослужащих, которые ушли на фронт раньше всех, является самой болезненной."Мы безусловно его (вопрос ротации военнослужащих на фронте - ред.) не забываем, но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения", - сказал Путин.Глава государства подчеркнул, что над этим вопросом думает министерство обороны России, он стоит остро.

https://1prime.ru/20250323/svo-856027250.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, сво, ротация