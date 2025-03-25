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Трамп анонсировал крупнейшее в истории США объявление о привлечении бизнеса
Трамп анонсировал крупнейшее в истории США объявление о привлечении бизнеса - 25.03.2025, ПРАЙМ
Трамп анонсировал крупнейшее в истории США объявление о привлечении бизнеса
Президент США Дональд Трамп анонсировал в среду 26 марта крупнейшее за всю историю страны объявление о привлечении бизнеса. | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T23:02+0300
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ВАШИНГТОН, 25 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп анонсировал в среду 26 марта крупнейшее за всю историю страны объявление о привлечении бизнеса. "Мы привлекаем бизнес. Завтра у нас будет еще одно объявление, большое, очень большое, в истории нашей страны никто никогда ничего подобного не видел", - заявил он журналистам в Белом доме. Трамп также согласился с прозвучавшей оценкой того, что его первый месяц на посту главы государства стал "наилучшим" среди всех американских президентов. С момента возвращения Трампа в Белый дом о предстоящих инвестициях в экономику США объявили несколько американских и международных компаний.
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дональд трамп, бизнес
Экономика, Дональд Трамп, Бизнес
Трамп анонсировал крупнейшее в истории США объявление о привлечении бизнеса
Трамп анонсировал крупнейшее за всю историю США объявление о привлечении бизнеса
ВАШИНГТОН, 25 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп анонсировал в среду 26 марта крупнейшее за всю историю страны объявление о привлечении бизнеса.
"Мы привлекаем бизнес. Завтра у нас будет еще одно объявление, большое, очень большое, в истории нашей страны никто никогда ничего подобного не видел", - заявил он журналистам в Белом доме.
Трамп также согласился с прозвучавшей оценкой того, что его первый месяц на посту главы государства стал "наилучшим" среди всех американских президентов.
Названы недружественные страны, продолжающие бизнес в России
С момента возвращения Трампа в Белый дом о предстоящих инвестициях в экономику США объявили несколько американских и международных компаний.