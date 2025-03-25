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Трамп анонсировал крупнейшее в истории США объявление о привлечении бизнеса

Трамп анонсировал крупнейшее в истории США объявление о привлечении бизнеса - 25.03.2025, ПРАЙМ

Трамп анонсировал крупнейшее в истории США объявление о привлечении бизнеса

Президент США Дональд Трамп анонсировал в среду 26 марта крупнейшее за всю историю страны объявление о привлечении бизнеса. | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T23:02+0300

2025-03-25T23:02+0300

2025-03-25T23:02+0300

экономика

дональд трамп

бизнес

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ВАШИНГТОН, 25 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп анонсировал в среду 26 марта крупнейшее за всю историю страны объявление о привлечении бизнеса. "Мы привлекаем бизнес. Завтра у нас будет еще одно объявление, большое, очень большое, в истории нашей страны никто никогда ничего подобного не видел", - заявил он журналистам в Белом доме. Трамп также согласился с прозвучавшей оценкой того, что его первый месяц на посту главы государства стал "наилучшим" среди всех американских президентов. С момента возвращения Трампа в Белый дом о предстоящих инвестициях в экономику США объявили несколько американских и международных компаний.

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дональд трамп, бизнес