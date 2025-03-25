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Курс юаня в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению - 25.03.2025, ПРАЙМ
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению
Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника после роста на открытии перешел к снижению и опускается до 11,58 рубля, следует из данных Московской... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T10:03+0300
2025-03-25T10:03+0300
2025-03-25T10:10+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника после роста на открытии перешел к снижению и опускается до 11,58 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 3 копейки, до 11,58 рубля.В первые минуты торгов юань максимально повышался до 11,64 рубля.
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юань, мосбиржа
Курс доллара к рублю, юань, Мосбиржа
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению
Курс юаня в начале торгов снижается до 11,58 рубля
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника после роста на открытии перешел к снижению и опускается до 11,58 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 3 копейки, до 11,58 рубля.
В первые минуты торгов юань максимально повышался до 11,64 рубля.