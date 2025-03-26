https://1prime.ru/20250326/avto-856109678.html

В России зимой было реализовано на льготных условиях более 22,6 тысячи авто

В России зимой было реализовано на льготных условиях более 22,6 тысячи авто - 26.03.2025, ПРАЙМ

В России зимой было реализовано на льготных условиях более 22,6 тысячи авто

Более 22,6 тысячи автомобилей реализовано в России в январе-феврале 2025 года по программам стимулирования спроса, объем скидок составил почти 6,9 миллиарда... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T10:04+0300

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2025-03-26T10:04+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Более 22,6 тысячи автомобилей реализовано в России в январе-феврале 2025 года по программам стимулирования спроса, объем скидок составил почти 6,9 миллиарда рублей, сообщили в Минпромторге РФ. "По итогам января-февраля 2025 года по программам стимулирования спроса реализовано свыше 22,6 тысячи автомобилей. Общий объём предоставленных скидок составил почти 6,9 миллиарда рублей. В рамках программы льготного автокредитования на более выгодных условиях реализовано более 17 тысяч автомобилей, по программе льготного лизинга – свыше 5,6 тысячи автомобилей", - говорится в сообщении. Уточняется, что около 17,8 тысячи автомобилей в периметре обеих программ пришлось на высоколокализованные модели Lada. В январе Минпромторг РФ уточнил список автомобилей, доступных по программе льготного автокредитования на 2025 год. Список машин пополнил "Москвич 3", а модели китайского Haval в него не попали. В министерстве сообщали, что федеральным бюджетом в 2025 году предусмотрено финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного лизинга - 27 миллиардов.

https://1prime.ru/20250326/avto-856107445.html

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бизнес, россия, минпромторг, авто, продажа автомобилей