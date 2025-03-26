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Выпуск легковых автомобилей в России в январе-феврале вырос на 12,8% - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Выпуск легковых автомобилей в России в январе-феврале вырос на 12,8%
Выпуск легковых автомобилей в России в январе-феврале вырос на 12,8% - 26.03.2025, ПРАЙМ
Выпуск легковых автомобилей в России в январе-феврале вырос на 12,8%
Производство легковых автомобилей в РФ по итогам января-февраля выросло на 12,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 115 тысяч единиц, а в... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T19:12+0300
2025-03-26T19:12+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в РФ по итогам января-февраля выросло на 12,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 115 тысяч единиц, а в феврале - на 6,8% в годовом выражении и на 11,7% - в месячном, составив 60,8 тысячи штук, следует из данных Росстата. Производство грузовиков снизилось на 20,1% к аналогичному периоду прошлого года - до 22,4 тысячи штук. Выпуск автобусов массой до 5 тонн в январе-феврале сократился на 20,4% - до 2,3 тысячи штук, а массой более 5 тонн - на 41,9%, до 1,37 тысячи штук. Выпуск двигателей внутреннего сгорания за два месяца уменьшился на 1,7% и составил 32,7 тысячи штук. При этом в феврале производство грузовиков в России составило 13,5 тысячи штук - это на 11,1% меньше по сравнению с февралем прошлого года, но на 52,8% больше января нынешнего. Выпуск автобусов массой до пяти тонн в минувшем месяце составил 1,4 тысячи штук (сократился на 12,6% в годовом выражении и вырос на 66,7% в месячном), а автобусов массой более пяти тонн - 838 штук (-38,7% к февралю 2024 года и +58,4% к январю текущего года). Выпуск двигателей внутреннего сгорания составил 19,2 тысячи штук (рост на 2,5% к февралю прошлого года и на 42,2% к январю нынешнего).
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россия, росстат, авто, автопром
Экономика, РОССИЯ, Росстат, Авто, автопром
19:12 26.03.2025
 
Выпуск легковых автомобилей в России в январе-феврале вырос на 12,8%

Росстат: выпуск легковых автомобилей в РФ в январе-феврале вырос на 12,8%, до 115 тысяч

© РИА Новости . Андрей Соломонов | Перейти в медиабанкСоветский автомобиль ВАЗ-2106
Советский автомобиль ВАЗ-2106 - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Андрей Соломонов
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в РФ по итогам января-февраля выросло на 12,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 115 тысяч единиц, а в феврале - на 6,8% в годовом выражении и на 11,7% - в месячном, составив 60,8 тысячи штук, следует из данных Росстата.
Производство грузовиков снизилось на 20,1% к аналогичному периоду прошлого года - до 22,4 тысячи штук. Выпуск автобусов массой до 5 тонн в январе-феврале сократился на 20,4% - до 2,3 тысячи штук, а массой более 5 тонн - на 41,9%, до 1,37 тысячи штук.
Выпуск двигателей внутреннего сгорания за два месяца уменьшился на 1,7% и составил 32,7 тысячи штук.
Производство автомобилей китайской марки BAIС - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
Промышленность России в феврале выросла на 0,2% в годовом выражении
19:11
При этом в феврале производство грузовиков в России составило 13,5 тысячи штук - это на 11,1% меньше по сравнению с февралем прошлого года, но на 52,8% больше января нынешнего.
Выпуск автобусов массой до пяти тонн в минувшем месяце составил 1,4 тысячи штук (сократился на 12,6% в годовом выражении и вырос на 66,7% в месячном), а автобусов массой более пяти тонн - 838 штук (-38,7% к февралю 2024 года и +58,4% к январю текущего года).
Выпуск двигателей внутреннего сгорания составил 19,2 тысячи штук (рост на 2,5% к февралю прошлого года и на 42,2% к январю нынешнего).
 
ЭкономикаРОССИЯРосстатАвтоавтопром
 
 
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