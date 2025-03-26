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Нефтегазовый баланс бюджета России рассчитан "с запасом", заявил Силуанов

Нефтегазовый баланс бюджета России рассчитан "с запасом", заявил Силуанов - 26.03.2025, ПРАЙМ

Нефтегазовый баланс бюджета России рассчитан "с запасом", заявил Силуанов

Минфин РФ рассчитывает на выполнение намеченных бюджетных планов в 2025 году, включая снижение дефицита бюджета, даже в случае снижения цен на нефть ниже... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T16:30+0300

2025-03-26T16:30+0300

2025-03-26T17:01+0300

экономика

нефть

россия

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ рассчитывает на выполнение намеченных бюджетных планов в 2025 году, включая снижение дефицита бюджета, даже в случае снижения цен на нефть ниже прогнозного уровня, поскольку нефтегазовый баланс бюджета РФ рассчитан "с запасом", заявил министр финансов Антон Силуанов."Когда планировали бюджет, мы заложили с запасом наш нефтегазовый баланс", – добавил он, отвечая на вопрос о возможном влиянии цен нефти на исполнение бюджета. "В этом году предусмотрено пополнение ФНБ на сумму 1,8 триллиона рублей. Что будет, если цены на нефть будут ниже нашего прогноза? Значит, будет чуть меньше пополняться наша финансовая подушка безопасности", – сказал он.

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нефть, россия