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ВСУ снова пытались атаковать объекты энергетики в России - 26.03.2025, ПРАЙМ
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ВСУ снова пытались атаковать объекты энергетики в России
ВСУ снова пытались атаковать объекты энергетики в России - 26.03.2025, ПРАЙМ
ВСУ снова пытались атаковать объекты энергетики в России
Днем во вторник и в ночь на среду украинские войска снова попытались атаковать объекты энергетики в России, сообщило Минобороны. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T13:42+0300
2025-03-26T13:50+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Днем во вторник и в ночь на среду украинские войска снова попытались атаковать объекты энергетики в России, сообщило Минобороны. "Ночью 26 марта 2025 года у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут дежурными средствами ПВО сбиты два украинских ударных БПЛА, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа", — рассказали в ведомстве.Также 26 марта около 4:45 мск в Брянской области после атаки украинского дрона по объекту филиала ПАО "Россети Центр — Брянскэнерго" отключилась высоковольтная линия 10 кВ. Без электроснабжения остались потребители в Комаричском районе.Накануне днем в Курской области в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр — Курскэнерго" произошло каскадное отключение ряда подстанций. В результате этого без электроснабжения остались более четырех тысяч потребителей в Хомутовском районе.Как подчеркнули в Минобороны, киевский режим продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре России, несмотря на публичное заявление Владимира Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики."Таким образом, киевский режим, продолжая нанесение ущерба гражданской энергетической инфраструктуре России, в действительности делает все для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта", — заключили в оборонном ведомстве.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, КРЫМ, ВСУ
13:42 26.03.2025 (обновлено: 13:50 26.03.2025)
 
ВСУ снова пытались атаковать объекты энергетики в России

Минобороны: ВСУ вопреки договоренностям попытались атаковать объекты энергетики в России

© РИА Новости . Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкГлебовское газовое подземное хранилище
Глебовское газовое подземное хранилище - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Днем во вторник и в ночь на среду украинские войска снова попытались атаковать объекты энергетики в России, сообщило Минобороны.
"Ночью 26 марта 2025 года у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут дежурными средствами ПВО сбиты два украинских ударных БПЛА, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа", — рассказали в ведомстве.
Также 26 марта около 4:45 мск в Брянской области после атаки украинского дрона по объекту филиала ПАО "Россети Центр — Брянскэнерго" отключилась высоковольтная линия 10 кВ. Без электроснабжения остались потребители в Комаричском районе.
Накануне днем в Курской области в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр — Курскэнерго" произошло каскадное отключение ряда подстанций. В результате этого без электроснабжения остались более четырех тысяч потребителей в Хомутовском районе.
Как подчеркнули в Минобороны, киевский режим продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре России, несмотря на публичное заявление Владимира Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики.
"Таким образом, киевский режим, продолжая нанесение ущерба гражданской энергетической инфраструктуре России, в действительности делает все для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта", — заключили в оборонном ведомстве.
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