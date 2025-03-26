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ВСУ снова пытались атаковать объекты энергетики в России

ВСУ снова пытались атаковать объекты энергетики в России - 26.03.2025, ПРАЙМ

ВСУ снова пытались атаковать объекты энергетики в России

Днем во вторник и в ночь на среду украинские войска снова попытались атаковать объекты энергетики в России, сообщило Минобороны. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T13:42+0300

2025-03-26T13:42+0300

2025-03-26T13:50+0300

спецоперация на украине

россия

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Днем во вторник и в ночь на среду украинские войска снова попытались атаковать объекты энергетики в России, сообщило Минобороны. "Ночью 26 марта 2025 года у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут дежурными средствами ПВО сбиты два украинских ударных БПЛА, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа", — рассказали в ведомстве.Также 26 марта около 4:45 мск в Брянской области после атаки украинского дрона по объекту филиала ПАО "Россети Центр — Брянскэнерго" отключилась высоковольтная линия 10 кВ. Без электроснабжения остались потребители в Комаричском районе.Накануне днем в Курской области в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр — Курскэнерго" произошло каскадное отключение ряда подстанций. В результате этого без электроснабжения остались более четырех тысяч потребителей в Хомутовском районе.Как подчеркнули в Минобороны, киевский режим продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре России, несмотря на публичное заявление Владимира Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики."Таким образом, киевский режим, продолжая нанесение ущерба гражданской энергетической инфраструктуре России, в действительности делает все для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта", — заключили в оборонном ведомстве.

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россия, крым, всу