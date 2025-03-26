https://1prime.ru/20250326/frantsiya-856137856.html

Франция выделит Украине еще 2 млрд евро военной помощи

Франция выделит Украине еще 2 млрд евро военной помощи - 26.03.2025, ПРАЙМ

Франция выделит Украине еще 2 млрд евро военной помощи

Франция выделит Украине дополнительные 2 миллиарда евро военной помощи, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T21:51+0300

2025-03-26T21:51+0300

2025-03-26T22:05+0300

спецоперация на украине

франция

эммануэль макрон

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/19/841241954_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_0ba966fdd6f86e4537ca403fc23fad4a.jpg

ПАРИЖ, 26 мар – ПРАЙМ. Франция выделит Украине дополнительные 2 миллиарда евро военной помощи, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Я хочу объявить, что Франция выделит Украине дополнительные 2 миллиарда евро военной помощи", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х."Мы подготовили дополнительную помощь, включая противотанковые ракеты Milan, средства ПВО – такие, как ракеты MICA, которыми оснащены поставленные (Украине) истребители Mirage, а также ракеты типа земля-воздух Mistral. Чтобы держать фронт, Украина также получит бронемашины VAB, танки AMX10, а также множество боеприпасов, включая управляемые дроны", - отметил Макрон.По его словам, Франция и Украина также продолжат сотрудничество в сфере разведки."Это сотрудничество также будет дополнено производством вооружений на Украине благодаря партнерствам с нашими оборонными компаниями. Эти дополнительные 2 миллиарда – это первая часть нашей инициативы, чтобы привлечь всех наших партнеров завтра (на саммите стран, желающих обеспечить гарантии безопасности Киева – ред.) к продолжению немедленной помощи Украине", - заключил он.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://1prime.ru/20250325/makron-856099542.html

франция

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, эммануэль макрон, украина