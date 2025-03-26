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Франция выделит Украине еще 2 млрд евро военной помощи
Франция выделит Украине еще 2 млрд евро военной помощи - 26.03.2025, ПРАЙМ
Франция выделит Украине еще 2 млрд евро военной помощи
Франция выделит Украине дополнительные 2 миллиарда евро военной помощи, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T21:51+0300
2025-03-26T21:51+0300
2025-03-26T22:05+0300
спецоперация на украине
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ПАРИЖ, 26 мар – ПРАЙМ. Франция выделит Украине дополнительные 2 миллиарда евро военной помощи, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Я хочу объявить, что Франция выделит Украине дополнительные 2 миллиарда евро военной помощи", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х."Мы подготовили дополнительную помощь, включая противотанковые ракеты Milan, средства ПВО – такие, как ракеты MICA, которыми оснащены поставленные (Украине) истребители Mirage, а также ракеты типа земля-воздух Mistral. Чтобы держать фронт, Украина также получит бронемашины VAB, танки AMX10, а также множество боеприпасов, включая управляемые дроны", - отметил Макрон.По его словам, Франция и Украина также продолжат сотрудничество в сфере разведки."Это сотрудничество также будет дополнено производством вооружений на Украине благодаря партнерствам с нашими оборонными компаниями. Эти дополнительные 2 миллиарда – это первая часть нашей инициативы, чтобы привлечь всех наших партнеров завтра (на саммите стран, желающих обеспечить гарантии безопасности Киева – ред.) к продолжению немедленной помощи Украине", - заключил он.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://1prime.ru/20250325/makron-856099542.html
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франция, эммануэль макрон, украина
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, УКРАИНА
Франция выделит Украине еще 2 млрд евро военной помощи
Франция выделит Украине дополнительные 2 млрд евро военной помощи
ПАРИЖ, 26 мар – ПРАЙМ. Франция выделит Украине дополнительные 2 миллиарда евро военной помощи, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Я хочу объявить, что Франция выделит Украине дополнительные 2 миллиарда евро военной помощи", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
"Мы подготовили дополнительную помощь, включая противотанковые ракеты Milan, средства ПВО – такие, как ракеты MICA, которыми оснащены поставленные (Украине) истребители Mirage, а также ракеты типа земля-воздух Mistral. Чтобы держать фронт, Украина также получит бронемашины VAB, танки AMX10, а также множество боеприпасов, включая управляемые дроны", - отметил Макрон.
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По его словам, Франция и Украина также продолжат сотрудничество в сфере разведки.
"Это сотрудничество также будет дополнено производством вооружений на Украине благодаря партнерствам с нашими оборонными компаниями. Эти дополнительные 2 миллиарда – это первая часть нашей инициативы, чтобы привлечь всех наших партнеров завтра (на саммите стран, желающих обеспечить гарантии безопасности Киева – ред.) к продолжению немедленной помощи Украине", - заключил он.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.