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Келлог высказался по обсуждению перемирия в Черном море - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Келлог высказался по обсуждению перемирия в Черном море
Келлог высказался по обсуждению перемирия в Черном море - 26.03.2025, ПРАЙМ
Келлог высказался по обсуждению перемирия в Черном море
Обсуждение соглашения о перемирии в Чёрном море стало "самым лёгким этапом" в процессе урегулирования украинского конфликта, а следующие шаги будут... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T22:41+0300
2025-03-26T22:41+0300
спецоперация на украине
сша
кит келлог
дональд трамп
черное море
украина
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ВАШИНГТОН, 26 мар – ПРАЙМ. Обсуждение соглашения о перемирии в Чёрном море стало "самым лёгким этапом" в процессе урегулирования украинского конфликта, а следующие шаги будут "по-настоящему сложными", заявил спецпосланник президента США Кит Келлог в эфире телеканала Fox News. "Причина, по которой мы начали именно с этого, заключается в том, что это было проще всего. Остальные шаги будут действительно трудными — речь идёт о территориальных вопросах, ударах по городам и ракетных обстрелах с обеих сторон", — отметил он. По словам Келлога, ни одна из сторон не будет полностью удовлетворена итоговым соглашением: "Обе стороны не получат всего, чего хотят". Он подчеркнул, что особенно сложным станет обсуждение территориальных вопросов из-за разницы между фактическим и юридическим контролем над ними. Келлог добавил, что США оценивают требования России и Украины и представят их президенту Дональду Трампу для принятия решений. Главной целью, по его словам, остаётся всеобъемлющее прекращение огня.
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сша, кит келлог, дональд трамп, черное море, украина
Спецоперация на Украине, США, Кит Келлог, Дональд Трамп, Черное море, УКРАИНА
22:41 26.03.2025
 
Келлог высказался по обсуждению перемирия в Черном море

Келлог назвал обсуждение перемирия в Черном море самым легким этапом мирного процесса

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 26 мар – ПРАЙМ. Обсуждение соглашения о перемирии в Чёрном море стало "самым лёгким этапом" в процессе урегулирования украинского конфликта, а следующие шаги будут "по-настоящему сложными", заявил спецпосланник президента США Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.
"Причина, по которой мы начали именно с этого, заключается в том, что это было проще всего. Остальные шаги будут действительно трудными — речь идёт о территориальных вопросах, ударах по городам и ракетных обстрелах с обеих сторон", — отметил он.
По словам Келлога, ни одна из сторон не будет полностью удовлетворена итоговым соглашением: "Обе стороны не получат всего, чего хотят". Он подчеркнул, что особенно сложным станет обсуждение территориальных вопросов из-за разницы между фактическим и юридическим контролем над ними.
Келлог добавил, что США оценивают требования России и Украины и представят их президенту Дональду Трампу для принятия решений. Главной целью, по его словам, остаётся всеобъемлющее прекращение огня.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
Рубио: установление мира в конфликте на Украине не будет быстрым и простым
22:01
 
Спецоперация на УкраинеСШАКит КеллогДональд ТрампЧерное мореУКРАИНА
 
 
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