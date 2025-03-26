https://1prime.ru/20250326/kellog-856138560.html

Келлог высказался по обсуждению перемирия в Черном море

Келлог высказался по обсуждению перемирия в Черном море - 26.03.2025, ПРАЙМ

Келлог высказался по обсуждению перемирия в Черном море

Обсуждение соглашения о перемирии в Чёрном море стало "самым лёгким этапом" в процессе урегулирования украинского конфликта, а следующие шаги будут... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T22:41+0300

2025-03-26T22:41+0300

2025-03-26T22:41+0300

спецоперация на украине

сша

кит келлог

дональд трамп

черное море

украина

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ВАШИНГТОН, 26 мар – ПРАЙМ. Обсуждение соглашения о перемирии в Чёрном море стало "самым лёгким этапом" в процессе урегулирования украинского конфликта, а следующие шаги будут "по-настоящему сложными", заявил спецпосланник президента США Кит Келлог в эфире телеканала Fox News. "Причина, по которой мы начали именно с этого, заключается в том, что это было проще всего. Остальные шаги будут действительно трудными — речь идёт о территориальных вопросах, ударах по городам и ракетных обстрелах с обеих сторон", — отметил он. По словам Келлога, ни одна из сторон не будет полностью удовлетворена итоговым соглашением: "Обе стороны не получат всего, чего хотят". Он подчеркнул, что особенно сложным станет обсуждение территориальных вопросов из-за разницы между фактическим и юридическим контролем над ними. Келлог добавил, что США оценивают требования России и Украины и представят их президенту Дональду Трампу для принятия решений. Главной целью, по его словам, остаётся всеобъемлющее прекращение огня.

https://1prime.ru/20250326/rubio-856138115.html

сша

черное море

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сша, кит келлог, дональд трамп, черное море, украина