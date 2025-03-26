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Россия сократила импорт кормов для кошек и собак в 2024 году на 28% - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Россия сократила импорт кормов для кошек и собак в 2024 году на 28%
Россия сократила импорт кормов для кошек и собак в 2024 году на 28% - 26.03.2025, ПРАЙМ
Россия сократила импорт кормов для кошек и собак в 2024 году на 28%
Россия снизила импорт кормов и лакомств для кошек и собак в 2024 году до 53,3 тысячи тонн, что на 28% меньше, чем в 2023 году, рассказали РИА Новости в... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T14:24+0300
2025-03-26T14:24+0300
экономика
россельхознадзор
еаэс
латинская америка
аргентина
корм для собак
корм для кошек
корма
импорт
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Россия снизила импорт кормов и лакомств для кошек и собак в 2024 году до 53,3 тысячи тонн, что на 28% меньше, чем в 2023 году, рассказали РИА Новости в Россельхознадзоре. "В 2024 году по сравнению с 2023 годом импорт кормов и лакомств для кошек и собак сократился на 28% - с 74,3 до 53,3 тысячи тонн. Импортные поставки составили порядка 3,55% всего сегмента российского рынка кормов для непродуктивных животных", - рассказали в службе. Там отметили, что основные страны-поставщики в Россию - страны ЕАЭС, Латинской Америки, например, Аргентина и Бразилия, а также государства Европы такие как: Бельгия, Италия, Испания, Сербия, Франция, и страны Азии - Китай, Таиланд и Турция. В Россельхознадзоре уточнили, что за последнее десятилетие производство кормов для домашних животных в России растет в среднем на 10-12% в год, что быстрее, чем рост продаж, поэтому продукция местных компаний постепенно замещает импортную. По информации Росстата, в 2024 году производство составило 1,5 миллиона тонн, что на 7,4% превышает показатели 2023 года.
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россельхознадзор, еаэс, латинская америка, аргентина, корм для собак, корм для кошек, корма, импорт
Экономика, Россельхознадзор, ЕАЭС, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, АРГЕНТИНА, корм для собак, корм для кошек, корма, импорт
14:24 26.03.2025
 
Россия сократила импорт кормов для кошек и собак в 2024 году на 28%

Россельхознадзор: импорт кормов для кошек и собак снизился до 53,3 тысячи тонн

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВыставка кошек в Москве
Выставка кошек в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Россия снизила импорт кормов и лакомств для кошек и собак в 2024 году до 53,3 тысячи тонн, что на 28% меньше, чем в 2023 году, рассказали РИА Новости в Россельхознадзоре.
"В 2024 году по сравнению с 2023 годом импорт кормов и лакомств для кошек и собак сократился на 28% - с 74,3 до 53,3 тысячи тонн. Импортные поставки составили порядка 3,55% всего сегмента российского рынка кормов для непродуктивных животных", - рассказали в службе.
Там отметили, что основные страны-поставщики в Россию - страны ЕАЭС, Латинской Америки, например, Аргентина и Бразилия, а также государства Европы такие как: Бельгия, Италия, Испания, Сербия, Франция, и страны Азии - Китай, Таиланд и Турция.
В Россельхознадзоре уточнили, что за последнее десятилетие производство кормов для домашних животных в России растет в среднем на 10-12% в год, что быстрее, чем рост продаж, поэтому продукция местных компаний постепенно замещает импортную. По информации Росстата, в 2024 году производство составило 1,5 миллиона тонн, что на 7,4% превышает показатели 2023 года.
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ЭкономикаРоссельхознадзорЕАЭСЛАТИНСКАЯ АМЕРИКААРГЕНТИНАкорм для собаккорм для кошеккормаимпорт
 
 
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