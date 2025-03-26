https://1prime.ru/20250326/makron-856138682.html

Макрон: "миротворцы" на Украине смогут "ответить" при нападении

Макрон: "миротворцы" на Украине смогут "ответить" при нападении - 26.03.2025, ПРАЙМ

Макрон: "миротворцы" на Украине смогут "ответить" при нападении

"Миротворческие силы", которые Запад хочет направить на Украину, смогут дать "военный ответ" в случае нападения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T22:42+0300

2025-03-26T22:42+0300

2025-03-26T22:42+0300

спецоперация на украине

украина

эммануэль макрон

владимир зеленский

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ПАРИЖ, 26 мар – ПРАЙМ. "Миротворческие силы", которые Запад хочет направить на Украину, смогут дать "военный ответ" в случае нападения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, западные военные "не будут размещены на линии фронта", их целью "не будет являться конфликт с вооруженными силами России". "Но если будет новая агрессия против украинской территории, эти армии будут атакованы, и в рамках нашего вовлечения они будут находиться там, чтобы реагировать и отвечать, согласно решению главнокомандующего. Если они окажутся в состоянии конфликта, они на него ответят", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х. "Я не знаю, почему мы задаем себе такой вопрос в отношении Украины. Мы никогда не задавались им раньше, когда дислоцировались в других местах в рамках ясной миссии. Так что мы там не для того, чтобы быть на линии фронта, но чтобы гарантировать долгосрочный мир", - сказал он. Агентство Блумберг 13 марта передало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.

https://1prime.ru/20250325/makron-856099542.html

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украина, эммануэль макрон, владимир зеленский, франция