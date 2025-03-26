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Международный арктический форум стартует в Мурманске

Международный арктический форум стартует в Мурманске - 26.03.2025, ПРАЙМ

Международный арктический форум стартует в Мурманске

Международный арктический форум (МАФ-2025), который проводится уже в шестой раз, стартует в Мурманске в среду, 26 марта. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T00:40+0300

2025-03-26T00:40+0300

2025-03-26T00:40+0300

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МУРМАНСК, 26 мар – ПРАЙМ. Международный арктический форум (МАФ-2025), который проводится уже в шестой раз, стартует в Мурманске в среду, 26 марта. Международный арктический форум пройдет 26-27 марта под девизом "На Севере – жить!" и посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума – фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации. Предыдущий форум провели в 2019 году в Санкт-Петербурге, где было подписано 45 соглашений на сумму 69,8 миллиарда рублей. ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА Деловая программа МАФ-2025 включает порядка 20 тематических сессий, разделенных на четыре блока: "Арктика и СМП: как победить в конкурентной борьбе мировых маршрутов", "Арктика и СМП: полюс привлечения инвестиций", "Арктика и СМП: развитие опорных населенных пунктов", "Международное сотрудничество и экология". Участники обсудят перспективы Северного морского пути, совершенствование мер поддержки бизнеса в условиях Крайнего Севера, развитие опорных населенных пунктов Арктической зоны России, господдержку северного завоза, гармонизацию отношений между бизнесом и коренными малочисленными народами Севера, вопросы экологии, а также развитие международного сотрудничества. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал журналистам, что в рамках форума президенту России Владимиру Путину будет представлен доклад по мастер-планам опорных населенных пунктов Арктической зоны. Кроме того, в рамках форума пройдет совместное заседание комиссий Государственного совета РФ по направлениям "Северный морской путь и Арктика", "Эффективная транспортная система" и "Международная кооперация и экспорт". КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА Мероприятия культурной программы МАФ начались 25 марта и продлятся до 30 марта. В Мурманске уже стартовал гастрофестиваль "Вкус Арктики". Объединенная команда рестораторов и шеф-поваров из субъектов Арктической зоны РФ представили меню региональной кухни, в котором широко используются продукты северных морей и местных производителей. Участники и гости форума смогут посетить экскурсии, кинопоказы и театральные постановки. В честь Года Защитника Отечества и 80-летия Победы покажут киноленты "Северный полюс" и "Деревня вдов". Для посещения открыт ледокол "Ленин", который является "визитной карточкой" Мурманской области и одним из самых посещаемых туристических объектов. В культурную программу включен арт-коктейль - посетителям мероприятия покажут спектакль "Пролог о Мурманской области", который завершится концертом с участием Ансамбля песни и пляски Северного флота. СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА В спортивную программу вошли мероприятия 90-го Праздника Севера в Мурманске. Его центральным событием станет 51-й Мурманский лыжный марафон, который пройдет 29-30 марта. В прошлом году его участниками стали около 3 тысяч спортсменов из 69 регионов России и зарубежных стран – Германии, Словакии, Австралии, Грузии, Белоруссии и Казахстана. Под эгидой МАФ также проходят IV Всероссийские арктические игры. Соревнования, в которых принимают участие представители десяти регионов России, включенных в Арктическую зону, состоятся 25-31 марта в Салехарде и Лабытнанги. В программу игр входят северное многоборье, фигурное катание, волейбол на снегу, лыжные гонки, биатлон, другие виды спорта и даже хоккей на валенках. Для гостей и участников форума в Мурманске организуют снежные бои, айс-флоатинг, гонки на снегоступах, катание на горных лыжах и сноуборде. Можно попробовать себя в этнических видах спорта: саамском футболе, прыжках через нарты, метании аркана и топора.

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мурманск, рф, санкт-петербург, алексей чекунков, владимир путин, росконгресс, минвостокразвития