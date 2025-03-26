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Нефть дорожает после выхода данных об объеме запасов в США от института API
Нефть дорожает после выхода данных об объеме запасов в США от института API - 26.03.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает после выхода данных об объеме запасов в США от института API
Мировые цены на нефть в среду утром умеренно растут после выхода данных от Американского института нефти (API) о снижении объема запасов данного вида сырья в... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T08:14+0300
2025-03-26T08:14+0300
2025-03-26T08:14+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром умеренно растут после выхода данных от Американского института нефти (API) о снижении объема запасов данного вида сырья в США сильнее прогнозов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.04 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,19%, до 72,53 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,22%, до 69,15 доллара. В ночь на среду API опубликовал свою оценку объема запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 21 марта упали на 4,6 миллиона баррелей, что больше прогнозировавшегося аналитиками снижения в 2,5 миллиона баррелей. Официальные данные будут опубликованы управлением энергетической информации (EIA) минэнерго США позднее в среду. Аналитики ожидают роста запасов на 1,5 миллиона баррелей - до 438,5 миллиона.
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рынки, нефть, сша
Экономика, Рынки, Нефть, США
Нефть дорожает после выхода данных об объеме запасов в США от института API
Цены на нефть растут после публикации данных API о снижении запасов сырья в США
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром умеренно растут после выхода данных от Американского института нефти (API) о снижении объема запасов данного вида сырья в США сильнее прогнозов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.04 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,19%, до 72,53 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,22%, до 69,15 доллара.
В ночь на среду API опубликовал свою оценку объема запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 21 марта упали на 4,6 миллиона баррелей, что больше прогнозировавшегося аналитиками снижения в 2,5 миллиона баррелей.
Официальные данные будут опубликованы управлением энергетической информации (EIA) минэнерго США позднее в среду. Аналитики ожидают роста запасов на 1,5 миллиона баррелей - до 438,5 миллиона.
Цены на нефть меняются разнонаправленно