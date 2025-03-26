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Россия готова принять все меры для бесперебойных поставок нефти в Венгрию
Россия готова принять все меры для бесперебойных поставок нефти в Венгрию - 26.03.2025, ПРАЙМ
Россия готова принять все меры для бесперебойных поставок нефти в Венгрию
Россия готова принять все необходимые меры, чтобы поставки нефти в адрес Венгрии оставались бесперебойными и предсказуемыми, сообщило российское правительство. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T10:26+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Россия готова принять все необходимые меры, чтобы поставки нефти в адрес Венгрии оставались бесперебойными и предсказуемыми, сообщило российское правительство. Вице-премьер РФ Александр Новак провел рабочую встречу с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. "Вице-премьер подчеркнул приверженность надежности поставок энергоносителей для Будапешта и выразил готовность принять все необходимые меры, чтобы поставки в адрес партнеров оставались бесперебойными и предсказуемыми", – говорится в сообщении. Ранее во вторник Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США, прошедшей в Эр-Рияде. Согласно заявлению, Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. Кремль также опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. Туда вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции, вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители. Поставки нефти из России в Венгрию в середине марта были приостановлены на несколько часов из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба". Сийярто тогда заявил, что Будапешт расценивает действия Киева как атаку на свой суверенитет.
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россия, венгрия, нефть
Энергетика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Нефть
Россия готова принять все меры для бесперебойных поставок нефти в Венгрию
РФ готова принять необходимые меры для бесперебойных поставок нефти в Венгрию
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Россия готова принять все необходимые меры, чтобы поставки нефти в адрес Венгрии оставались бесперебойными и предсказуемыми, сообщило российское правительство.
Вице-премьер РФ Александр Новак провел рабочую встречу с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.
"Вице-премьер подчеркнул приверженность надежности поставок энергоносителей для Будапешта и выразил готовность принять все необходимые меры, чтобы поставки в адрес партнеров оставались бесперебойными и предсказуемыми", – говорится в сообщении.
Ранее во вторник Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США, прошедшей в Эр-Рияде. Согласно заявлению, Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.
Кремль также опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. Туда вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции, вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители.
Поставки нефти из России в Венгрию в середине марта были приостановлены на несколько часов из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба". Сийярто тогда заявил, что Будапешт расценивает действия Киева как атаку на свой суверенитет.
В правительстве оценили объем поставок российской нефти Венгрии по "Дружбе"