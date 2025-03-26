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Нефть дорожает почти на 1% в ожидании статистики по запасам в США

Нефть дорожает почти на 1% в ожидании статистики по запасам в США - 26.03.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает почти на 1% в ожидании статистики по запасам в США

Мировые цены на нефть в среду днем растут почти на 1% в ожидании данных по запасам этого сырья в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T14:54+0300

2025-03-26T14:54+0300

2025-03-26T14:54+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем растут почти на 1% в ожидании данных по запасам этого сырья в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.40 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,87% - до 73,02 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,94%, до 69,65 доллара. Позднее в среду минэнерго США опубликует данные по запасам нефти в стране. Аналитики предполагают, что за неделю по 21 марта коммерческие запасы сырья в Штатах выросли на 1,5 миллиона баррелей после увеличения на 1,7 миллиона баррелей неделей ранее. При этом Американский институт нефти (API) в ночь на среду опубликовал свою оценку, согласно которой коммерческие запасы нефти в США за неделю, напротив, упали на 4,6 миллиона баррелей. Трейдеры также продолжают оценивать перспективы поставок нефти. Волатильность цен на нефть может возрасти на неопределенности вокруг последних мировых событий, полагает управляющий директор Tickmill Джозеф Дарие (Joseph Dahrieh), которого цитирует газета Wall Street Journal.

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нефть, цены, сша, рынки