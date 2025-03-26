https://1prime.ru/20250326/neft-856128756.html

Новак спрогнозировал рост мирового спроса на нефть

Новак спрогнозировал рост мирового спроса на нефть - 26.03.2025, ПРАЙМ

Новак спрогнозировал рост мирового спроса на нефть

Спрос на нефть в мире в этом году вырастет на 1-1,5 миллиона баррелей в сутки, а оценивать влияние от ограничений в отношении венесуэльской нефти еще рано,... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T16:45+0300

2025-03-26T16:45+0300

2025-03-26T17:21+0300

энергетика

россия

александр новак

нефть

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Спрос на нефть в мире в этом году вырастет на 1-1,5 миллиона баррелей в сутки, а оценивать влияние от ограничений в отношении венесуэльской нефти еще рано, заявил вице-премьер Александр Новак журналистам.В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что со 2 апреля вводит пошлину 25% в отношении стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы, поскольку страна якобы скрыто посылала в США преступников."По всем оценкам экспертов в этом году ожидается прирост спроса. Разные оценки, от 1 до 1,5 миллиона баррелей в сутки, будем смотреть… сейчас трудно говорить оценки о ситуации с Венесуэлой… надо проанализировать это более детально", - сказал Новак, отвечая на вопрос о мировом спросе на нефть и может ли ситуация с Венесуэлой привести к "расбалансировке" рынка.

https://1prime.ru/20250326/gaz-856129651.html

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россия, александр новак, нефть