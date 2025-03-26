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Новак спрогнозировал рост мирового спроса на нефть - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Новак спрогнозировал рост мирового спроса на нефть
Новак спрогнозировал рост мирового спроса на нефть - 26.03.2025, ПРАЙМ
Новак спрогнозировал рост мирового спроса на нефть
Спрос на нефть в мире в этом году вырастет на 1-1,5 миллиона баррелей в сутки, а оценивать влияние от ограничений в отношении венесуэльской нефти еще рано,... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T16:45+0300
2025-03-26T17:21+0300
энергетика
россия
александр новак
нефть
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Спрос на нефть в мире в этом году вырастет на 1-1,5 миллиона баррелей в сутки, а оценивать влияние от ограничений в отношении венесуэльской нефти еще рано, заявил вице-премьер Александр Новак журналистам.В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что со 2 апреля вводит пошлину 25% в отношении стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы, поскольку страна якобы скрыто посылала в США преступников."По всем оценкам экспертов в этом году ожидается прирост спроса. Разные оценки, от 1 до 1,5 миллиона баррелей в сутки, будем смотреть… сейчас трудно говорить оценки о ситуации с Венесуэлой… надо проанализировать это более детально", - сказал Новак, отвечая на вопрос о мировом спросе на нефть и может ли ситуация с Венесуэлой привести к "расбалансировке" рынка.
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россия, александр новак, нефть
Энергетика, РОССИЯ, Александр Новак, Нефть
16:45 26.03.2025 (обновлено: 17:21 26.03.2025)
 
Новак спрогнозировал рост мирового спроса на нефть

Новак: спрос на нефть в мире вырастет на 1-1,5 миллиона баррелей в сутки

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Спрос на нефть в мире в этом году вырастет на 1-1,5 миллиона баррелей в сутки, а оценивать влияние от ограничений в отношении венесуэльской нефти еще рано, заявил вице-премьер Александр Новак журналистам.
В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что со 2 апреля вводит пошлину 25% в отношении стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы, поскольку страна якобы скрыто посылала в США преступников.
"По всем оценкам экспертов в этом году ожидается прирост спроса. Разные оценки, от 1 до 1,5 миллиона баррелей в сутки, будем смотреть… сейчас трудно говорить оценки о ситуации с Венесуэлой… надо проанализировать это более детально", - сказал Новак, отвечая на вопрос о мировом спросе на нефть и может ли ситуация с Венесуэлой привести к "расбалансировке" рынка.
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