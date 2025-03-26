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Новак оценил ситуацию на мировом нефтяном рынке

Новак оценил ситуацию на мировом нефтяном рынке - 26.03.2025, ПРАЙМ

Новак оценил ситуацию на мировом нефтяном рынке

Ситуация на нефтяном глобальном рынке стабильна, спрос постепенно восстанавливается после зимнего сезона, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T16:50+0300

2025-03-26T16:50+0300

2025-03-26T16:50+0300

нефть

александр новак

энергетика

мировой спрос на нефть

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Ситуация на нефтяном глобальном рынке стабильна, спрос постепенно восстанавливается после зимнего сезона, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Ситуация, на мой взгляд, стабильная, мы видим по балансу спроса и предложения. Постепенно восстанавливается спрос после зимнего периода. Он на более низких находится показателях. Мы рассчитываем, что в этом году спрос увеличится от 1 до 1,5 миллиона баррелей в сутки", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

https://1prime.ru/20250326/neft-856128756.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, александр новак, мировой спрос на нефть