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Новак оценил ситуацию на мировом нефтяном рынке
Новак оценил ситуацию на мировом нефтяном рынке - 26.03.2025, ПРАЙМ
Новак оценил ситуацию на мировом нефтяном рынке
Ситуация на нефтяном глобальном рынке стабильна, спрос постепенно восстанавливается после зимнего сезона, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T16:50+0300
2025-03-26T16:50+0300
2025-03-26T16:50+0300
нефть
александр новак
энергетика
мировой спрос на нефть
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Ситуация на нефтяном глобальном рынке стабильна, спрос постепенно восстанавливается после зимнего сезона, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Ситуация, на мой взгляд, стабильная, мы видим по балансу спроса и предложения. Постепенно восстанавливается спрос после зимнего периода. Он на более низких находится показателях. Мы рассчитываем, что в этом году спрос увеличится от 1 до 1,5 миллиона баррелей в сутки", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
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нефть, александр новак, мировой спрос на нефть
Нефть, Александр Новак, Энергетика, мировой спрос на нефть
Новак оценил ситуацию на мировом нефтяном рынке
Новак: мировой спрос на нефть будет постепенно восстанавливаться после зимы
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Ситуация на нефтяном глобальном рынке стабильна, спрос постепенно восстанавливается после зимнего сезона, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Ситуация, на мой взгляд, стабильная, мы видим по балансу спроса и предложения. Постепенно восстанавливается спрос после зимнего периода. Он на более низких находится показателях. Мы рассчитываем, что в этом году спрос увеличится от 1 до 1,5 миллиона баррелей в сутки", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Новак спрогнозировал рост мирового спроса на нефть