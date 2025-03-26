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"Роснефть" поставила рекорд добычи нефти из одной скважины - 26.03.2025, ПРАЙМ
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"Роснефть" поставила рекорд добычи нефти из одной скважины
"Роснефть" поставила рекорд добычи нефти из одной скважины - 26.03.2025, ПРАЙМ
"Роснефть" поставила рекорд добычи нефти из одной скважины
Специалисты "РН-Юганскнефтегаз", ключевого добывающего актива "Роснефти", за сутки добыли более 100 тонн нефти с одной скважины Правдинского месторождения - это | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T17:16+0300
2025-03-26T17:16+0300
энергетика
нефть
газ
роснефть
добыча нефти
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Специалисты "РН-Юганскнефтегаз", ключевого добывающего актива "Роснефти", за сутки добыли более 100 тонн нефти с одной скважины Правдинского месторождения - это лучший результат, достигнутый при запуске горизонтальных скважин на месторождениях с аналогичными геологическими условиями, сообщили в компании. "Специалисты "РН-Юганскнефтегаз", ключевого добывающего актива компании ("Роснефть" - ред.), за сутки добыли более 100 тонн нефти с одной скважины Правдинского месторождения. В настоящее время это лучший результат, достигнутый при запуске горизонтальных скважин на месторождениях с аналогичными геологическими условиями. Добиться рекорда позволил новый способ проведения гидроразрыва пласта (ГРП), разработанный учёными корпоративного научного института в Уфе", - говорится в сообщении. В "Роснефти" уточнили, что новый способ гидроразрыва пласта осуществляется в несколько стадий, в течение которых в пласт поочередно закачиваются низковязкая и высоковязкая жидкости с пропантом крупной фракции, а технология позволяет создать трещину гидроразрыва длиной до 600 метров, при этом увеличив её проводимость и обеспечив эффективный приток нефти из пласта в скважину. ГРП - ключевая технология обеспечения интенсификации добычи нефти, а новая разработка позволит значительно увеличить продуктивность и добычу из низкопроницаемых коллекторов баженовской и ачимовской свит, а также их аналогов, заключили в компании.
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нефть, газ, роснефть, добыча нефти
Энергетика, Нефть, Газ, Роснефть, добыча нефти
17:16 26.03.2025
 
"Роснефть" поставила рекорд добычи нефти из одной скважины

"Роснефть": новая технология позволила за сутки добыть более 100 тонн нефти

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснефть"
Стенд компании Роснефть - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Специалисты "РН-Юганскнефтегаз", ключевого добывающего актива "Роснефти", за сутки добыли более 100 тонн нефти с одной скважины Правдинского месторождения - это лучший результат, достигнутый при запуске горизонтальных скважин на месторождениях с аналогичными геологическими условиями, сообщили в компании.
"Специалисты "РН-Юганскнефтегаз", ключевого добывающего актива компании ("Роснефть" - ред.), за сутки добыли более 100 тонн нефти с одной скважины Правдинского месторождения. В настоящее время это лучший результат, достигнутый при запуске горизонтальных скважин на месторождениях с аналогичными геологическими условиями. Добиться рекорда позволил новый способ проведения гидроразрыва пласта (ГРП), разработанный учёными корпоративного научного института в Уфе", - говорится в сообщении.
В "Роснефти" уточнили, что новый способ гидроразрыва пласта осуществляется в несколько стадий, в течение которых в пласт поочередно закачиваются низковязкая и высоковязкая жидкости с пропантом крупной фракции, а технология позволяет создать трещину гидроразрыва длиной до 600 метров, при этом увеличив её проводимость и обеспечив эффективный приток нефти из пласта в скважину.
ГРП - ключевая технология обеспечения интенсификации добычи нефти, а новая разработка позволит значительно увеличить продуктивность и добычу из низкопроницаемых коллекторов баженовской и ачимовской свит, а также их аналогов, заключили в компании.
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