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"Роснефть" поставила рекорд добычи нефти из одной скважины

"Роснефть" поставила рекорд добычи нефти из одной скважины - 26.03.2025, ПРАЙМ

"Роснефть" поставила рекорд добычи нефти из одной скважины

Специалисты "РН-Юганскнефтегаз", ключевого добывающего актива "Роснефти", за сутки добыли более 100 тонн нефти с одной скважины Правдинского месторождения - это | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T17:16+0300

2025-03-26T17:16+0300

2025-03-26T17:16+0300

энергетика

нефть

газ

роснефть

добыча нефти

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Специалисты "РН-Юганскнефтегаз", ключевого добывающего актива "Роснефти", за сутки добыли более 100 тонн нефти с одной скважины Правдинского месторождения - это лучший результат, достигнутый при запуске горизонтальных скважин на месторождениях с аналогичными геологическими условиями, сообщили в компании. "Специалисты "РН-Юганскнефтегаз", ключевого добывающего актива компании ("Роснефть" - ред.), за сутки добыли более 100 тонн нефти с одной скважины Правдинского месторождения. В настоящее время это лучший результат, достигнутый при запуске горизонтальных скважин на месторождениях с аналогичными геологическими условиями. Добиться рекорда позволил новый способ проведения гидроразрыва пласта (ГРП), разработанный учёными корпоративного научного института в Уфе", - говорится в сообщении. В "Роснефти" уточнили, что новый способ гидроразрыва пласта осуществляется в несколько стадий, в течение которых в пласт поочередно закачиваются низковязкая и высоковязкая жидкости с пропантом крупной фракции, а технология позволяет создать трещину гидроразрыва длиной до 600 метров, при этом увеличив её проводимость и обеспечив эффективный приток нефти из пласта в скважину. ГРП - ключевая технология обеспечения интенсификации добычи нефти, а новая разработка позволит значительно увеличить продуктивность и добычу из низкопроницаемых коллекторов баженовской и ачимовской свит, а также их аналогов, заключили в компании.

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нефть, газ, роснефть, добыча нефти