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Цена нефти Brent поднялась до 74 долларов за баррель впервые с 27 февраля

Цена нефти Brent поднялась до 74 долларов за баррель впервые с 27 февраля - 26.03.2025, ПРАЙМ

Цена нефти Brent поднялась до 74 долларов за баррель впервые с 27 февраля

Мировые цены на нефть растут более чем на 1%, а стоимость барреля марки Brent c поставкой в мае впервые с конца февраля поднялась до 74 долларов, следует из... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T17:33+0300

2025-03-26T17:33+0300

2025-03-26T17:35+0300

энергетика

нефть

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 1%, а стоимость барреля марки Brent c поставкой в мае впервые с конца февраля поднялась до 74 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 17.32 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 1,26% - до 73,94 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 27 февраля поднимался до 74 долларов. Июньские фьючерсы на Brent дорожали на 1,09% - до 73,18 доллара, майские фьючерсы на WTI - на 1,25%, до 69,86 доллара.

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нефть