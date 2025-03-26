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Добыча нефти в США за неделю выросла на 1 тысячу баррелей в сутки

Добыча нефти в США за неделю выросла на 1 тысячу баррелей в сутки - 26.03.2025, ПРАЙМ

Добыча нефти в США за неделю выросла на 1 тысячу баррелей в сутки

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 21 марта, символически выросла - на 1 тысячу баррелей в сутки, до 13,574 миллиона баррелей в день, следует из... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T17:36+0300

2025-03-26T17:36+0300

2025-03-26T17:36+0300

энергетика

нефть

сша

добыча нефти

добыча нефти в сша

минэнерго сша

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 21 марта, символически выросла - на 1 тысячу баррелей в сутки, до 13,574 миллиона баррелей в день, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,558 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре.Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в декабре прошлого года добыча нефти в США составила 13,491 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в январе показатель составил 13,4 миллиона баррелей в сутки, в феврале - 13,54 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,22 миллиона баррелей в сутки.Минэнерго США 11 марта повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день, до 13,61 миллиона баррелей в день, на 2026 год - на 30 тысяч баррелей в день, до 13,76 миллиона баррелей.

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