Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Парламент Хакасии запретил склонять к абортам в любом виде - 26.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250326/parlament-856105422.html
Парламент Хакасии запретил склонять к абортам в любом виде
Парламент Хакасии запретил склонять к абортам в любом виде - 26.03.2025, ПРАЙМ
Парламент Хакасии запретил склонять к абортам в любом виде
Депутаты верховного совета (парламента) Хакасии приняли в среду законопроект, запрещающий склонять к абортам в любом виде, сообщает пресс-служба... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T07:55+0300
2025-03-26T07:55+0300
общество
бизнес
экономика
хакасия
красноярск
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856105422.jpg?1742964931
КРАСНОЯРСК, 26 мар – ПРАЙМ. Депутаты верховного совета (парламента) Хакасии приняли в среду законопроект, запрещающий склонять к абортам в любом виде, сообщает пресс-служба республиканского парламента. "В Хакасии принят закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности. На февральской сессии он был принят в первом чтении и доработан с учетом поступивших поправок", - говорится в сообщении. Законом устанавливается, что под склонением к аборту понимается попытка заставить беременную женщину сделать аборт. Это может происходить через уговоры, просьбы, предложения, подкуп, обман, убеждение или требования. При этом документ не запрещает добровольное согласие женщины на медицинское вмешательство с этой целью или прерывание беременности по медицинским показаниям. Ранее заместитель председателя парламента Григорий Назаренко сообщал, что согласно социологическому исследованию, проведенному парламентом, почти 22% опрошенных женщин приняли решение об искусственном прерывании беременности из-за того, что подвергались склонению со стороны родственников, партнера, знакомых, работодателей. При этом 67% из указанного числа женщин отметили, что именно принуждение сделать аборт явилось главным фактором в их решении прервать беременность. Уточняется, что закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
хакасия
красноярск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, хакасия, красноярск
Общество , Бизнес, Экономика, ХАКАСИЯ, Красноярск
07:55 26.03.2025
 
Парламент Хакасии запретил склонять к абортам в любом виде

Парламент Хакасии запретил склонять к абортам в любом виде

Читать Прайм в
Дзен Telegram
КРАСНОЯРСК, 26 мар – ПРАЙМ. Депутаты верховного совета (парламента) Хакасии приняли в среду законопроект, запрещающий склонять к абортам в любом виде, сообщает пресс-служба республиканского парламента.
"В Хакасии принят закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности. На февральской сессии он был принят в первом чтении и доработан с учетом поступивших поправок", - говорится в сообщении.
Законом устанавливается, что под склонением к аборту понимается попытка заставить беременную женщину сделать аборт. Это может происходить через уговоры, просьбы, предложения, подкуп, обман, убеждение или требования. При этом документ не запрещает добровольное согласие женщины на медицинское вмешательство с этой целью или прерывание беременности по медицинским показаниям.
Ранее заместитель председателя парламента Григорий Назаренко сообщал, что согласно социологическому исследованию, проведенному парламентом, почти 22% опрошенных женщин приняли решение об искусственном прерывании беременности из-за того, что подвергались склонению со стороны родственников, партнера, знакомых, работодателей. При этом 67% из указанного числа женщин отметили, что именно принуждение сделать аборт явилось главным фактором в их решении прервать беременность.
Уточняется, что закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
 
ЭкономикаОбществоБизнесХАКАСИЯКрасноярск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала