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Парламент Хакасии запретил склонять к абортам в любом виде

Парламент Хакасии запретил склонять к абортам в любом виде - 26.03.2025, ПРАЙМ

Парламент Хакасии запретил склонять к абортам в любом виде

Депутаты верховного совета (парламента) Хакасии приняли в среду законопроект, запрещающий склонять к абортам в любом виде, сообщает пресс-служба... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T07:55+0300

2025-03-26T07:55+0300

2025-03-26T07:55+0300

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КРАСНОЯРСК, 26 мар – ПРАЙМ. Депутаты верховного совета (парламента) Хакасии приняли в среду законопроект, запрещающий склонять к абортам в любом виде, сообщает пресс-служба республиканского парламента. "В Хакасии принят закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности. На февральской сессии он был принят в первом чтении и доработан с учетом поступивших поправок", - говорится в сообщении. Законом устанавливается, что под склонением к аборту понимается попытка заставить беременную женщину сделать аборт. Это может происходить через уговоры, просьбы, предложения, подкуп, обман, убеждение или требования. При этом документ не запрещает добровольное согласие женщины на медицинское вмешательство с этой целью или прерывание беременности по медицинским показаниям. Ранее заместитель председателя парламента Григорий Назаренко сообщал, что согласно социологическому исследованию, проведенному парламентом, почти 22% опрошенных женщин приняли решение об искусственном прерывании беременности из-за того, что подвергались склонению со стороны родственников, партнера, знакомых, работодателей. При этом 67% из указанного числа женщин отметили, что именно принуждение сделать аборт явилось главным фактором в их решении прервать беременность. Уточняется, что закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

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общество , бизнес, хакасия, красноярск