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В Приморье предложили присвоить Арсеньеву звание "Город трудовой доблести"

В Приморье предложили присвоить Арсеньеву звание "Город трудовой доблести" - 26.03.2025, ПРАЙМ

В Приморье предложили присвоить Арсеньеву звание "Город трудовой доблести"

Депутаты Законодательного собрания Приморья приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину с ходатайством о присвоении городу Арсеньеву почетного звания... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T06:03+0300

2025-03-26T06:03+0300

2025-03-26T06:03+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 26 мар - ПРАЙМ. Депутаты Законодательного собрания Приморья приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину с ходатайством о присвоении городу Арсеньеву почетного звания "Город трудовой доблести", сообщает пресс-служба ЗС региона. "Приморские депутаты приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Арсеньеву почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести". Краевые законодатели предлагают главе государства рассмотреть такую возможность для увековечивания памяти о самоотверженном труде жителей города, обеспечивших в годы Великой Отечественной войны бесперебойное производство самолетов и боеприпасов для фронта и проявивших при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность", - говорится в сообщении. Отмечается, что с инициативой присвоить городу почетное звание выступила общественная палата Арсеньевского городского округа, предложение поддержала администрация города и губернатор края Олег Кожемяко. Положительное экспертное заключение по инициативе дала Российская академия наук. Ранее приморские депутаты поддержали аналогичное обращение к президенту РФ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" городу Уссурийску. Почетное звание "Город трудовой доблести" присваивается с марта 2020 года городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В настоящее время это почетное звание носят 70 городов России.

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