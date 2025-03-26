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Погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева
Погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева - 26.03.2025, ПРАЙМ
Погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева
Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба вещателя... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T11:18+0300
2025-03-26T11:18+0300
2025-03-26T11:23+0300
спецоперация на украине
общество
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба вещателя агентству РИА Новости."Это случилось в Белгородской области на границе с Украиной, где съемочная группа Первого подорвалась на вражеской мине", — сказали в пресс-службе.Оператор Дмитрий Волков получил ранения.Прокофьевой было 35. Она окончила РУДН по специальности "журналистика", свободно говорила на испанском и до ноября 2022 года работала в испанской редакции агентства "Россия Сегодня". Также вела блог в Telegram по сбору гуманитарной помощи и возила ее в зону СВО. С 2023 года работала на Первом канале.О гибели Прокофьевой сообщила РИА Новости и ее мама.
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общество , белгородская область
Спецоперация на Украине, Общество , Белгородская область
Погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева
Первый канал сообщил о гибели военкора Анны Прокофьевой
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба вещателя агентству РИА Новости.
"Это случилось в Белгородской области на границе с Украиной, где съемочная группа Первого подорвалась на вражеской мине", — сказали в пресс-службе.
Оператор Дмитрий Волков получил ранения.
Прокофьевой было 35. Она окончила РУДН по специальности "журналистика", свободно говорила на испанском и до ноября 2022 года работала в испанской редакции агентства "Россия Сегодня". Также вела блог в Telegram по сбору гуманитарной помощи и возила ее в зону СВО. С 2023 года работала на Первом канале.
О гибели Прокофьевой сообщила РИА Новости и ее мама.