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В Японии стартовал второй тендер по продаже риса из госзапасов - 26.03.2025, ПРАЙМ
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В Японии стартовал второй тендер по продаже риса из госзапасов
В Японии стартовал второй тендер по продаже риса из госзапасов - 26.03.2025, ПРАЙМ
В Японии стартовал второй тендер по продаже риса из госзапасов
Второй тендер по продаже риса из государственных запасов начался в Японии, сообщил телеканал NHK. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T10:34+0300
2025-03-26T10:34+0300
экономика
япония
сельское хозяйство
мировая экономика
рис
тендер
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ТОКИО, 26 мар – ПРАЙМ. Второй тендер по продаже риса из государственных запасов начался в Японии, сообщил телеканал NHK. На продажу выставлено 70 тысяч тонн риса из урожаев прошлого (40 тысяч тонн) и позапрошлого (30 тысяч тонн) годов. Компании, пожелавшие участвовать в тендере, должны были направить заявки в министерство сельского хозяйства. Рис будет продан компаниям, предложившим самые высокие цены. Тендер продолжится до 28 марта. Включая первый этап тендера (10-12 марта), рис из госзапасов впервые выставлен на продажу ради снижения розничных цен, а не из-за стихийного бедствия или военных действий. В ходе первого этапа тендера 10-12 марта продаже подлежали 150 тысяч тонн риса из урожаев прошлого и позапрошлого годов. Проблемы с рисом возникли летом прошлого года – тогда это объяснялось возникшими опасениями крупного землетрясения в районе разлома Нанкай. Однако когда эти опасения были сняты, рис появился на прилавках, но стала резко расти его цена. Цены на рис в прошлом году выросли на 60%, что стало самым высоким показателем с 1971 года с начала ведения подобной статистики, в феврале – на 90% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В марте рост от месяца к месяцу составил уже более 100%. Правительство отмечало, что несмотря на то, что риса произведено риса больше, чем в предыдущем году, в крупные компании-поставщики на рынок рис не поступает, в связи с чем есть перебои в поставках риса. В качестве возможной причины этого называют то, что мелкооптовые торговцы придерживают рис в ожидании роста цен.
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япония, сельское хозяйство, мировая экономика, рис, тендер
Экономика, ЯПОНИЯ, Сельское хозяйство, Мировая экономика, рис, тендер
10:34 26.03.2025
 
В Японии стартовал второй тендер по продаже риса из госзапасов

NHK: на втором тендере Японии по продаже риса выставлено 70 тысяч тонн урожая

© www.boreas-online.comрис
рис
© www.boreas-online.com
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ТОКИО, 26 мар – ПРАЙМ. Второй тендер по продаже риса из государственных запасов начался в Японии, сообщил телеканал NHK.
На продажу выставлено 70 тысяч тонн риса из урожаев прошлого (40 тысяч тонн) и позапрошлого (30 тысяч тонн) годов.
Компании, пожелавшие участвовать в тендере, должны были направить заявки в министерство сельского хозяйства. Рис будет продан компаниям, предложившим самые высокие цены. Тендер продолжится до 28 марта.
Включая первый этап тендера (10-12 марта), рис из госзапасов впервые выставлен на продажу ради снижения розничных цен, а не из-за стихийного бедствия или военных действий.
В ходе первого этапа тендера 10-12 марта продаже подлежали 150 тысяч тонн риса из урожаев прошлого и позапрошлого годов.
Проблемы с рисом возникли летом прошлого года – тогда это объяснялось возникшими опасениями крупного землетрясения в районе разлома Нанкай. Однако когда эти опасения были сняты, рис появился на прилавках, но стала резко расти его цена.
Цены на рис в прошлом году выросли на 60%, что стало самым высоким показателем с 1971 года с начала ведения подобной статистики, в феврале – на 90% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В марте рост от месяца к месяцу составил уже более 100%.
Правительство отмечало, что несмотря на то, что риса произведено риса больше, чем в предыдущем году, в крупные компании-поставщики на рынок рис не поступает, в связи с чем есть перебои в поставках риса. В качестве возможной причины этого называют то, что мелкооптовые торговцы придерживают рис в ожидании роста цен.
рис
Япония провела первый тендер продаж риса из государственных запасов
10 марта, 08:06
 
ЭкономикаЯПОНИЯСельское хозяйствоМировая экономикаристендер
 
 
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