https://1prime.ru/20250326/rubio-856138115.html

Рубио: установление мира в конфликте на Украине не будет быстрым и простым

Рубио: установление мира в конфликте на Украине не будет быстрым и простым - 26.03.2025, ПРАЙМ

Рубио: установление мира в конфликте на Украине не будет быстрым и простым

Достижение мира на Украине не будет быстрым и простым процессом, но стороны находятся на пути к этой цели, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T22:01+0300

2025-03-26T22:01+0300

2025-03-26T22:03+0300

спецоперация на украине

марк рубио

украина

сша

владимир зеленский

черное море

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867857_0:205:1864:1254_1920x0_80_0_0_7d50d995af11ccdc19b5f0cef38063e7.jpg

ВАШИНГТОН, 26 мар - ПРАЙМ. Достижение мира на Украине не будет быстрым и простым процессом, но стороны находятся на пути к этой цели, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио. "Это не будет легко, это не будет просто. Это займет некоторое время, но, по крайней мере, мы на этом пути, и мы говорим об этих вещах, и мы собираемся это проверить и посмотреть, что возможно", - заявил Рубио на пресс-конференции во время визита на Ямайку. Как уточнил госсекретарь, по итогам встреч в Саудовской Аравии появилась договоренность о принципах расширения на Черное море "прекращения огня" в украинском конфликте.По словам Рубио, в Саудовской Аравии у США была одна встреча с делегацией РФ и две с представителями Киева. "У нас есть договоренность о принципах прекращения огня в Черном море", - заявил Рубио.Госсекретарь также заявил, что российская сторона представила ряд условий, США их изучают.В частности, по его словам, перечень выдвинутых РФ требований по мораторию на удары в Черном море включает снятие введенных Европой санкций."Мы собираемся это оценить. Некоторые из этих условий включают санкции, которые не являются нашими. Они относятся к Европейскому союзу", - заявил Рубио.Новый раунд переговоров американской и украинской делегаций прошел в Эр-Рияде во вторник. По его итогам министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что стороны договорились об обеспечении безопасного судоходства в Черном море, внедрить договоренности о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Он также отметил, что стороны продолжают работать над достижением "прочного мира". Владимир Зеленский заявил, что Украина и США договорились, что кроме США участвовать в мониторинге соблюдения договоренностей по Украине могут третьи страны. Во вторник Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США, прошедшей в Эр-Рияде. Согласно заявлению, Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. В нем также сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений.

https://1prime.ru/20250325/energy-856088565.html

украина

сша

черное море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

марк рубио, украина, сша, владимир зеленский, черное море, мировая экономика