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Рубио: установление мира в конфликте на Украине не будет быстрым и простым - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Рубио: установление мира в конфликте на Украине не будет быстрым и простым
Рубио: установление мира в конфликте на Украине не будет быстрым и простым - 26.03.2025, ПРАЙМ
Рубио: установление мира в конфликте на Украине не будет быстрым и простым
Достижение мира на Украине не будет быстрым и простым процессом, но стороны находятся на пути к этой цели, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T22:01+0300
2025-03-26T22:03+0300
спецоперация на украине
марк рубио
украина
сша
владимир зеленский
черное море
мировая экономика
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ВАШИНГТОН, 26 мар - ПРАЙМ. Достижение мира на Украине не будет быстрым и простым процессом, но стороны находятся на пути к этой цели, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио. "Это не будет легко, это не будет просто. Это займет некоторое время, но, по крайней мере, мы на этом пути, и мы говорим об этих вещах, и мы собираемся это проверить и посмотреть, что возможно", - заявил Рубио на пресс-конференции во время визита на Ямайку. Как уточнил госсекретарь, по итогам встреч в Саудовской Аравии появилась договоренность о принципах расширения на Черное море "прекращения огня" в украинском конфликте.По словам Рубио, в Саудовской Аравии у США была одна встреча с делегацией РФ и две с представителями Киева. "У нас есть договоренность о принципах прекращения огня в Черном море", - заявил Рубио.Госсекретарь также заявил, что российская сторона представила ряд условий, США их изучают.В частности, по его словам, перечень выдвинутых РФ требований по мораторию на удары в Черном море включает снятие введенных Европой санкций."Мы собираемся это оценить. Некоторые из этих условий включают санкции, которые не являются нашими. Они относятся к Европейскому союзу", - заявил Рубио.Новый раунд переговоров американской и украинской делегаций прошел в Эр-Рияде во вторник. По его итогам министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что стороны договорились об обеспечении безопасного судоходства в Черном море, внедрить договоренности о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Он также отметил, что стороны продолжают работать над достижением "прочного мира". Владимир Зеленский заявил, что Украина и США договорились, что кроме США участвовать в мониторинге соблюдения договоренностей по Украине могут третьи страны. Во вторник Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США, прошедшей в Эр-Рияде. Согласно заявлению, Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. В нем также сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений.
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марк рубио, украина, сша, владимир зеленский, черное море, мировая экономика
Спецоперация на Украине, Марк Рубио, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Черное море, Мировая экономика
22:01 26.03.2025 (обновлено: 22:03 26.03.2025)
 
Рубио: установление мира в конфликте на Украине не будет быстрым и простым

Рубио признал, что установление мира в конфликте на Украине не будет быстрым и простым

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
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ВАШИНГТОН, 26 мар - ПРАЙМ. Достижение мира на Украине не будет быстрым и простым процессом, но стороны находятся на пути к этой цели, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио.
"Это не будет легко, это не будет просто. Это займет некоторое время, но, по крайней мере, мы на этом пути, и мы говорим об этих вещах, и мы собираемся это проверить и посмотреть, что возможно", - заявил Рубио на пресс-конференции во время визита на Ямайку.
Как уточнил госсекретарь, по итогам встреч в Саудовской Аравии появилась договоренность о принципах расширения на Черное море "прекращения огня" в украинском конфликте.
По словам Рубио, в Саудовской Аравии у США была одна встреча с делегацией РФ и две с представителями Киева. "У нас есть договоренность о принципах прекращения огня в Черном море", - заявил Рубио.
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Госсекретарь также заявил, что российская сторона представила ряд условий, США их изучают.
В частности, по его словам, перечень выдвинутых РФ требований по мораторию на удары в Черном море включает снятие введенных Европой санкций.
"Мы собираемся это оценить. Некоторые из этих условий включают санкции, которые не являются нашими. Они относятся к Европейскому союзу", - заявил Рубио.
Новый раунд переговоров американской и украинской делегаций прошел в Эр-Рияде во вторник. По его итогам министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что стороны договорились об обеспечении безопасного судоходства в Черном море, внедрить договоренности о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Он также отметил, что стороны продолжают работать над достижением "прочного мира". Владимир Зеленский заявил, что Украина и США договорились, что кроме США участвовать в мониторинге соблюдения договоренностей по Украине могут третьи страны.
Во вторник Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США, прошедшей в Эр-Рияде. Согласно заявлению, Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. В нем также сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений.
 
Спецоперация на УкраинеМарк РубиоУКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийЧерное мореМировая экономика
 
 
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