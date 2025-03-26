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Трамп помиловал экс-партнера Хантера Байдена

Трамп помиловал экс-партнера Хантера Байдена - 26.03.2025, ПРАЙМ

Трамп помиловал экс-партнера Хантера Байдена

Президент США Дональд Трамп даровал полное и безоговорочное помилование бывшему бизнес-партнеру сына экс-президента США Джо Байдена Хантера Девону Арчеру,... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T04:20+0300

2025-03-26T04:20+0300

2025-03-26T04:20+0300

бизнес

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ВАШИНГТОН, 26 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп даровал полное и безоговорочное помилование бывшему бизнес-партнеру сына экс-президента США Джо Байдена Хантера Девону Арчеру, который позже давал показания, косвенно подтверждающие возможную связь Байдена-старшего с деловыми операциями сына. "Настоящим я (Дональд Трамп - ред.) назначаю, направляю и уполномочиваю Генерального прокурора в качестве моего представителя незамедлительно подписать указ о помиловании лица, указанного в данном документе (Девона Арчера - ред.)," – говорится в тексте указа, опубликованного Белым домом. Согласно указу о помиловании, Девон Арчер также освобождается от уплаты всех штрафов, пеней, конфискаций и реституций, которые были назначены судом. Арчер, как и Хантер Байден, состоял в руководстве украинской газовой компании Burisma. В 2018 году он был признан присяжными виновным за участие в мошеннической схеме, связанной с продажей облигаций, ему назначили год в тюрьме, однако наказание он не отбыл. Девон Арчер также был одним из свидетелей в расследовании деятельности Хантера Байдена. Он давал показания в Конгрессе, где подтвердил, что Хантер Байден регулярно созванивался со своим отцом, Джо Байденом, в том числе во время деловых встреч. Хотя Арчер подчеркивал, что сами разговоры были короткими и касались отвлеченных тем, сам факт этих контактов послужил для республиканцев основанием утверждать о возможной вовлеченности Джо Байдена в незаконные бизнес-сделки Хантера. На этой неделе Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, "семья Байдена обманула" Арчера и "уничтожила его, как пыталась сделать с множеством людей".

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бизнес, мировая экономика, сша, дональд трамп, хантер байден, джо байден