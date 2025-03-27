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Путин провел совещание по развитию Арктики
Путин провел совещание по развитию Арктики - 27.03.2025, ПРАЙМ
Путин провел совещание по развитию Арктики
Владимир Путин провел в Мурманске совещание по развитию Арктической зоны России и Арктического транспортного коридора и поручил выходить на конкретные решения. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T17:54+0300
2025-03-27T17:54+0300
2025-03-27T18:09+0300
политика
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Владимир Путин провел в Мурманске совещание по развитию Арктической зоны России и Арктического транспортного коридора и поручил выходить на конкретные решения. "Сейчас после всех дискуссий нам нужно выходить на предельно конкретные финансовые, управленческие, законодательные решения", — сказал президент.Он напомнил, что Арктика — это стратегический и значимый для России регион, перед государством стоят масштабные и системные задачи. Так, нужно укреплять транспортную и логистическую инфраструктуру, расширять возможности экономики и бизнеса. При этом необходимо обязательно защищать чувствительные арктические экосистемы, подчеркнул глава государства. "Необходимо последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты крайнего севера", — добавил Путин.Он подчеркнул, что уже обсуждал с правительством необходимость детального определения модели развития Севморпути, но необходимые решения еще не приняты."Безусловно, важно учитывать сегодняшние объективные проблемы, трудности и ограничения. Но, несмотря на это, мы не должны откладывать запуск проектов развития, важных для Арктики, да и для всей России", — сказал президент.
https://1prime.ru/20250327/arktika-856165231.html
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владимир путин, россия, арктика, мурманск
Политика, Владимир Путин, РОССИЯ, АРКТИКА, МУРМАНСК
Путин провел совещание по развитию Арктики
Путин поручил выйти на конкретные решения по развитию Арктики
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Владимир Путин провел в Мурманске совещание по развитию Арктической зоны России и Арктического транспортного коридора и поручил выходить на конкретные решения.
"Сейчас после всех дискуссий нам нужно выходить на предельно конкретные финансовые, управленческие, законодательные решения", — сказал президент.
Он напомнил, что Арктика — это стратегический и значимый для России регион, перед государством стоят масштабные и системные задачи. Так, нужно укреплять транспортную и логистическую инфраструктуру, расширять возможности экономики и бизнеса. При этом необходимо обязательно защищать чувствительные арктические экосистемы, подчеркнул глава государства.
"Необходимо последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты крайнего севера", — добавил Путин.
Он подчеркнул, что уже обсуждал с правительством необходимость детального определения модели развития Севморпути, но необходимые решения еще не приняты.
"Безусловно, важно учитывать сегодняшние объективные проблемы, трудности и ограничения. Но, несмотря на это, мы не должны откладывать запуск проектов развития, важных для Арктики, да и для всей России", — сказал президент.
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