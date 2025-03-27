https://1prime.ru/20250327/arktika-856173748.html

Путин: развитие арктических железных дорог позволит разгрузить Транссиб

Путин: развитие арктических железных дорог позволит разгрузить Транссиб - 27.03.2025, ПРАЙМ

Путин: развитие арктических железных дорог позволит разгрузить Транссиб

Развитие Арктического полигона железных дорог позволит разгрузить Транссиб и эффективно использовать морские пути, заявил президент России Владимир Путин. | 27.03.2025, ПРАЙМ

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экономика

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владимир путин

арктика

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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Развитие Арктического полигона железных дорог позволит разгрузить Транссиб и эффективно использовать морские пути, заявил президент России Владимир Путин. "Думать о развитии Северной железной дороги нужно уже сейчас, сегодня. Какие возможности это открывает: регионы Сибири, Урала, Северо-Запада России получат прямой выход на север к арктическим портам, что позволит разгрузить Транссиб и эффективно использовать морские перевозки", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".

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россия, владимир путин, арктика, железные дороги