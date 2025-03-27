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Путин: развитие арктических железных дорог позволит разгрузить Транссиб - 27.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин: развитие арктических железных дорог позволит разгрузить Транссиб
Путин: развитие арктических железных дорог позволит разгрузить Транссиб - 27.03.2025, ПРАЙМ
Путин: развитие арктических железных дорог позволит разгрузить Транссиб
Развитие Арктического полигона железных дорог позволит разгрузить Транссиб и эффективно использовать морские пути, заявил президент России Владимир Путин. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T20:32+0300
2025-03-27T20:32+0300
экономика
россия
владимир путин
арктика
железные дороги
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Развитие Арктического полигона железных дорог позволит разгрузить Транссиб и эффективно использовать морские пути, заявил президент России Владимир Путин. "Думать о развитии Северной железной дороги нужно уже сейчас, сегодня. Какие возможности это открывает: регионы Сибири, Урала, Северо-Запада России получат прямой выход на север к арктическим портам, что позволит разгрузить Транссиб и эффективно использовать морские перевозки", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".
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россия, владимир путин, арктика, железные дороги
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, АРКТИКА, железные дороги
20:32 27.03.2025
 
Путин: развитие арктических железных дорог позволит разгрузить Транссиб

Путин: развитие Арктического полигона железных дорог позволит разгрузить Транссиб

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанк50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали
50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Развитие Арктического полигона железных дорог позволит разгрузить Транссиб и эффективно использовать морские пути, заявил президент России Владимир Путин.
"Думать о развитии Северной железной дороги нужно уже сейчас, сегодня. Какие возможности это открывает: регионы Сибири, Урала, Северо-Запада России получат прямой выход на север к арктическим портам, что позволит разгрузить Транссиб и эффективно использовать морские перевозки", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".
Атомный ледокол Арктика - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
Путин: нужно донастроить инструменты поддержки инвестдеятельности в Арктике
20:30
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинАРКТИКАжелезные дороги
 
 
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