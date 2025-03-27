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Названы регионы, где проще всего найти качественные подержанные автомобили

Названы регионы, где проще всего найти качественные подержанные автомобили - 27.03.2025, ПРАЙМ

Названы регионы, где проще всего найти качественные подержанные автомобили

"Авто.ру Бизнес" проанализировал вторичный рынок автомобилей с августа 2024 года по январь 2025 года и выяснил, в каких регионах продается больше всего машин,... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T08:00+0300

2025-03-27T08:00+0300

2025-03-27T08:00+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. "Авто.ру Бизнес" проанализировал вторичный рынок автомобилей с августа 2024 года по январь 2025 года и выяснил, в каких регионах продается больше всего машин, привлекательных с точки зрения выкупа. Москва, Томская область и Санкт-Петербург лидируют по количеству таких предложений.К учету принимались автомобили с пробегом не более 150 000 километров, возрастом до 7 лет, имеющие до трех владельцев, указанных в ПТС, а также не более одного ДТП в истории и не более одного расчета стоимости ремонта на сумму до 500 000 рублей.В целом по России таких автомобилей на рынке около 16%. Однако этот показатель может варьироваться в зависимости от региона.Среди субъектов РФ по количеству интересных для выкупа автомобилей на вторичном рынке лидируют Москва (18,7% от всех объявлений), Томская область (18,4%) и Санкт-Петербург (16%).Дилерам сложнее всего найти выгодные предложения в Ростовской и Свердловской областях (13% от общего числа автомобилей на рынке), Нижегородской области (12%) и Красноярском крае (11%).В целом же доля автомобилей, соответствующих указанным требованиям, снизилась на 1 процентный пункт по сравнению с первым полугодием 2024 года."Доступность автомобилей с пробегом для выкупа у частных лиц остается довольно ограниченной. Наметившуюся с 2022 года тенденцию, когда пользователи в отсутствие доступной альтернативы стали дольше пользоваться своими автомобилями, усилили такие факторы, как продолжающийся рост цен на новые автомобили и дорогие автокредиты. Поэтому многие потребители предпочитают отложить продажу своего автомобиля, а если и решаются, чаще всего такие авто покупает кто-то из окружения, либо они молниеносно продаются с объявления, — поясняет Сергей Игнатов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами "Авто.ру". — Если речь идет о качественном автомобиле одного из ушедших брендов, нередко за такой авто просят на 30–70% выше рыночной цены, соответствующей марке, модели и году продажи".

https://1prime.ru/20250326/avto-856109678.html

москва

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бизнес, авто.ру, москва, санкт-петербург, авто, подержанные авто