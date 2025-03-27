https://1prime.ru/20250327/avto-856111949.html
Названы регионы, где проще всего найти качественные подержанные автомобили
Названы регионы, где проще всего найти качественные подержанные автомобили - 27.03.2025, ПРАЙМ
Названы регионы, где проще всего найти качественные подержанные автомобили
"Авто.ру Бизнес" проанализировал вторичный рынок автомобилей с августа 2024 года по январь 2025 года и выяснил, в каких регионах продается больше всего машин,... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T08:00+0300
2025-03-27T08:00+0300
2025-03-27T08:00+0300
бизнес
авто.ру
москва
санкт-петербург
авто
подержанные авто
https://cdnn.1prime.ru/img/77496/58/774965838_0:93:1500:937_1920x0_80_0_0_e00b5bc64256aaa924807cf2d277a296.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. "Авто.ру Бизнес" проанализировал вторичный рынок автомобилей с августа 2024 года по январь 2025 года и выяснил, в каких регионах продается больше всего машин, привлекательных с точки зрения выкупа. Москва, Томская область и Санкт-Петербург лидируют по количеству таких предложений.К учету принимались автомобили с пробегом не более 150 000 километров, возрастом до 7 лет, имеющие до трех владельцев, указанных в ПТС, а также не более одного ДТП в истории и не более одного расчета стоимости ремонта на сумму до 500 000 рублей.В целом по России таких автомобилей на рынке около 16%. Однако этот показатель может варьироваться в зависимости от региона.Среди субъектов РФ по количеству интересных для выкупа автомобилей на вторичном рынке лидируют Москва (18,7% от всех объявлений), Томская область (18,4%) и Санкт-Петербург (16%).Дилерам сложнее всего найти выгодные предложения в Ростовской и Свердловской областях (13% от общего числа автомобилей на рынке), Нижегородской области (12%) и Красноярском крае (11%).В целом же доля автомобилей, соответствующих указанным требованиям, снизилась на 1 процентный пункт по сравнению с первым полугодием 2024 года."Доступность автомобилей с пробегом для выкупа у частных лиц остается довольно ограниченной. Наметившуюся с 2022 года тенденцию, когда пользователи в отсутствие доступной альтернативы стали дольше пользоваться своими автомобилями, усилили такие факторы, как продолжающийся рост цен на новые автомобили и дорогие автокредиты. Поэтому многие потребители предпочитают отложить продажу своего автомобиля, а если и решаются, чаще всего такие авто покупает кто-то из окружения, либо они молниеносно продаются с объявления, — поясняет Сергей Игнатов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами "Авто.ру". — Если речь идет о качественном автомобиле одного из ушедших брендов, нередко за такой авто просят на 30–70% выше рыночной цены, соответствующей марке, модели и году продажи".
https://1prime.ru/20250326/avto-856109678.html
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77496/58/774965838_64:0:1437:1030_1920x0_80_0_0_e14483c60c9546a082e6b808e42d074c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, авто.ру, москва, санкт-петербург, авто, подержанные авто
Бизнес, Авто.ру, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Авто, подержанные авто
Названы регионы, где проще всего найти качественные подержанные автомобили
"Авто.ру Бизнес": больше всего качественных подержанных авто можно найти в Москве
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. "Авто.ру Бизнес" проанализировал вторичный рынок автомобилей с августа 2024 года по январь 2025 года и выяснил, в каких регионах продается больше всего машин, привлекательных с точки зрения выкупа. Москва, Томская область и Санкт-Петербург лидируют по количеству таких предложений.
К учету принимались автомобили с пробегом не более 150 000 километров, возрастом до 7 лет, имеющие до трех владельцев, указанных в ПТС, а также не более одного ДТП в истории и не более одного расчета стоимости ремонта на сумму до 500 000 рублей.
В целом по России таких автомобилей на рынке около 16%. Однако этот показатель может варьироваться в зависимости от региона.
Среди субъектов РФ по количеству интересных для выкупа автомобилей на вторичном рынке лидируют Москва (18,7% от всех объявлений), Томская область (18,4%) и Санкт-Петербург (16%).
Дилерам сложнее всего найти выгодные предложения в Ростовской и Свердловской областях (13% от общего числа автомобилей на рынке), Нижегородской области (12%) и Красноярском крае (11%).
В целом же доля автомобилей, соответствующих указанным требованиям, снизилась на 1 процентный пункт по сравнению с первым полугодием 2024 года.
"Доступность автомобилей с пробегом для выкупа у частных лиц остается довольно ограниченной. Наметившуюся с 2022 года тенденцию, когда пользователи в отсутствие доступной альтернативы стали дольше пользоваться своими автомобилями, усилили такие факторы, как продолжающийся рост цен на новые автомобили и дорогие автокредиты. Поэтому многие потребители предпочитают отложить продажу своего автомобиля, а если и решаются, чаще всего такие авто покупает кто-то из окружения, либо они молниеносно продаются с объявления, — поясняет Сергей Игнатов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами "Авто.ру". — Если речь идет о качественном автомобиле одного из ушедших брендов, нередко за такой авто просят на 30–70% выше рыночной цены, соответствующей марке, модели и году продажи".
В России зимой было реализовано на льготных условиях более 22,6 тысячи авто