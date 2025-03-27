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В России выставили на продажу 50-летний Toyota Crown

В России выставили на продажу 50-летний Toyota Crown - 27.03.2025, ПРАЙМ

В России выставили на продажу 50-летний Toyota Crown

В России появилась возможность приобрести уникальный седан Toyota Crown S80, которому в 2025 году исполнилось 50 лет. Соответствующее объявление было... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T14:00+0300

2025-03-27T14:00+0300

2025-03-27T14:00+0300

эксклюзив

авто

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. В России появилась возможность приобрести уникальный седан Toyota Crown S80, которому в 2025 году исполнилось 50 лет. Соответствующее объявление было опубликовано на платформе Авито Авто.Toyota Crown S80 – одна из моделей культовой линейки японских автомобилей, которая выпускается с 1955 года по сей день. За этот срок появилось 16 разных поколений машины. Будучи первым полностью японским легковым автомобилем во второй половине ХХ века, он стал ответом на актуальные запросы местных жителей того периода.Во многих отношениях модель была инновационной для своего времени. Например, она получила электронную систему впрыска топлива, которая делает работу двигателя более эффективной, экономичной и позволяет сократить выброс вредных веществ. А еще, автомобили Toyota Crown быстро обрели популярность среди японских полицейских благодаря просторному, комфортабельному салону и высокому уровню технического оснащения. Машины продолжают использоваться японскими правоохранительным органами и сегодня – так, в марте 2025 года Toyota подарила им новую модель Crown Sport.Представленный на Авито Авто экземпляр был выпущен в 1975 году и находится в Кемеровской области. Продавец оценил его в 925 000 рублей. Со слов владельца, автомобиль получил немало доработок, например, новый двигатель 1G-FE BEAMS, развивающий 160 л.с., хорошую аудиосистему и многое другое. А еще этот экземпляр сохранил аутентичные атрибуты, среди которых оригинальные зеркала с электрорегулировкой, расположенные на передних крыльях, и поясные ремни Tаkаtа.Toyota Crown S80 выделяется эффектным экстерьером с заостренными угловатыми формами, выразительной прямоугольной решеткой радиатора из редких вертикальных прутьев и крупными хромированными бамперами. В салоне можно заметить минималистичную приборную панель, большое рулевое колесо и комфортабельные тканевые сиденья с электрорегулировкой.Toyota Crown S80 – модель, ориентированная на тех водителей, которые ищут стильный автомобиль представительского класса с улучшенной управляемостью, качественной отделкой и беспрекословным вниманием к деталям.

https://1prime.ru/20250324/toyota-856050609.html

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эксклюзив, авто