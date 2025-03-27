Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России выставили на продажу 50-летний Toyota Crown - 27.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250327/avto-856156842.html
В России выставили на продажу 50-летний Toyota Crown
В России выставили на продажу 50-летний Toyota Crown - 27.03.2025, ПРАЙМ
В России выставили на продажу 50-летний Toyota Crown
В России появилась возможность приобрести уникальный седан Toyota Crown S80, которому в 2025 году исполнилось 50 лет. Соответствующее объявление было... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T14:00+0300
2025-03-27T14:00+0300
эксклюзив
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1b/856156694_0:43:457:300_1920x0_80_0_0_68fc34d468146d29151de079475e866c.png
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. В России появилась возможность приобрести уникальный седан Toyota Crown S80, которому в 2025 году исполнилось 50 лет. Соответствующее объявление было опубликовано на платформе Авито Авто.Toyota Crown S80 – одна из моделей культовой линейки японских автомобилей, которая выпускается с 1955 года по сей день. За этот срок появилось 16 разных поколений машины. Будучи первым полностью японским легковым автомобилем во второй половине ХХ века, он стал ответом на актуальные запросы местных жителей того периода.Во многих отношениях модель была инновационной для своего времени. Например, она получила электронную систему впрыска топлива, которая делает работу двигателя более эффективной, экономичной и позволяет сократить выброс вредных веществ. А еще, автомобили Toyota Crown быстро обрели популярность среди японских полицейских благодаря просторному, комфортабельному салону и высокому уровню технического оснащения. Машины продолжают использоваться японскими правоохранительным органами и сегодня – так, в марте 2025 года Toyota подарила им новую модель Crown Sport.Представленный на Авито Авто экземпляр был выпущен в 1975 году и находится в Кемеровской области. Продавец оценил его в 925 000 рублей. Со слов владельца, автомобиль получил немало доработок, например, новый двигатель 1G-FE BEAMS, развивающий 160 л.с., хорошую аудиосистему и многое другое. А еще этот экземпляр сохранил аутентичные атрибуты, среди которых оригинальные зеркала с электрорегулировкой, расположенные на передних крыльях, и поясные ремни Tаkаtа.Toyota Crown S80 выделяется эффектным экстерьером с заостренными угловатыми формами, выразительной прямоугольной решеткой радиатора из редких вертикальных прутьев и крупными хромированными бамперами. В салоне можно заметить минималистичную приборную панель, большое рулевое колесо и комфортабельные тканевые сиденья с электрорегулировкой.Toyota Crown S80 – модель, ориентированная на тех водителей, которые ищут стильный автомобиль представительского класса с улучшенной управляемостью, качественной отделкой и беспрекословным вниманием к деталям.
https://1prime.ru/20250324/toyota-856050609.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1b/856156694_0:0:457:343_1920x0_80_0_0_d8324000f70780c4025cd87af5729ff9.png
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эксклюзив, авто
Эксклюзив, Авто
14:00 27.03.2025
 
В России выставили на продажу 50-летний Toyota Crown

Авито Авто: в России продают 50-летний Toyota Crown за 925 тысяч рублей

© Фото : Авито АвтоToyota Crown
Toyota Crown - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© Фото : Авито Авто
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. В России появилась возможность приобрести уникальный седан Toyota Crown S80, которому в 2025 году исполнилось 50 лет. Соответствующее объявление было опубликовано на платформе Авито Авто.
Toyota Crown S80 – одна из моделей культовой линейки японских автомобилей, которая выпускается с 1955 года по сей день. За этот срок появилось 16 разных поколений машины. Будучи первым полностью японским легковым автомобилем во второй половине ХХ века, он стал ответом на актуальные запросы местных жителей того периода.
Во многих отношениях модель была инновационной для своего времени. Например, она получила электронную систему впрыска топлива, которая делает работу двигателя более эффективной, экономичной и позволяет сократить выброс вредных веществ. А еще, автомобили Toyota Crown быстро обрели популярность среди японских полицейских благодаря просторному, комфортабельному салону и высокому уровню технического оснащения. Машины продолжают использоваться японскими правоохранительным органами и сегодня – так, в марте 2025 года Toyota подарила им новую модель Crown Sport.
Представленный на Авито Авто экземпляр был выпущен в 1975 году и находится в Кемеровской области. Продавец оценил его в 925 000 рублей. Со слов владельца, автомобиль получил немало доработок, например, новый двигатель 1G-FE BEAMS, развивающий 160 л.с., хорошую аудиосистему и многое другое. А еще этот экземпляр сохранил аутентичные атрибуты, среди которых оригинальные зеркала с электрорегулировкой, расположенные на передних крыльях, и поясные ремни Tаkаtа.
Toyota Crown S80 выделяется эффектным экстерьером с заостренными угловатыми формами, выразительной прямоугольной решеткой радиатора из редких вертикальных прутьев и крупными хромированными бамперами. В салоне можно заметить минималистичную приборную панель, большое рулевое колесо и комфортабельные тканевые сиденья с электрорегулировкой.
Toyota Crown S80 – модель, ориентированная на тех водителей, которые ищут стильный автомобиль представительского класса с улучшенной управляемостью, качественной отделкой и беспрекословным вниманием к деталям.
Toyota RAV4 - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
Дешевле "китайцев": в Россию вернулся любимый кроссовер россиян от Toyota
24 марта, 13:24
 
ЭксклюзивАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала