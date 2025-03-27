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Личные данные ключевых советников Трампа можно найти в интернете, пишут СМИ - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Личные данные ключевых советников Трампа можно найти в интернете, пишут СМИ
Личные данные ключевых советников Трампа можно найти в интернете, пишут СМИ - 27.03.2025, ПРАЙМ
Личные данные ключевых советников Трампа можно найти в интернете, пишут СМИ
Личные контактные данные некоторых высокопоставленных советников президента США Дональда Трампа, включая их номера телефонов, адреса электронной почты и даже... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T10:17+0300
2025-03-27T10:17+0300
технологии
сша
дональд трамп
spiegel
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Личные контактные данные некоторых высокопоставленных советников президента США Дональда Трампа, включая их номера телефонов, адреса электронной почты и даже пароли, можно свободно найти в интернете, сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на собственное расследование. Журналисты изучили информацию из коммерческих и клиентских баз данных, а также баз утекших паролей. "Личные контактные данные важнейших советников президента США Дональда Трампа доступны в интернете. В ходе расследования Spiegel обнаружил номера мобильных телефонов, адреса электронной почты и частично пароли… Как было доказано, утечки информации касаются советника по национальной безопасности США Майка Уолтца, главы национальной разведки Тулси Габбард и министра обороны Пита Хегсета", - говорится в статье. Отмечается, что большинство номеров телефона и адресов электронной почты по-прежнему используются. Многие из них связаны с аккаунтами в социальных сетях Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) и LinkedIn, а также в облачном хранилище Dropbox и приложениях для бега. Кроме того, можно найти профили в мессенджерах WhatsApp и Signal, привязанные к обнаруженным номерам телефона. Однако Spiegel не удалось выяснить, использовали ли политики именно аккаунты, связанные с этими номерами, для скандальной переписки в мессенджере Signal. Авторы статьи делают вывод о "значительных изъянах" в системе безопасности США, так как общедоступность личных данных советников Трампа может позволить "вражеским разведслужбам" установить шпионские программы на мобильные устройства и получить к ним доступ.
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технологии, сша, дональд трамп, spiegel
Технологии, США, Дональд Трамп, Spiegel
10:17 27.03.2025
 
Личные данные ключевых советников Трампа можно найти в интернете, пишут СМИ

Spiegel: личные данные ключевых советников Трампа можно найти в интернете

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГлобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира
Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Личные контактные данные некоторых высокопоставленных советников президента США Дональда Трампа, включая их номера телефонов, адреса электронной почты и даже пароли, можно свободно найти в интернете, сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на собственное расследование.
Журналисты изучили информацию из коммерческих и клиентских баз данных, а также баз утекших паролей.
"Личные контактные данные важнейших советников президента США Дональда Трампа доступны в интернете. В ходе расследования Spiegel обнаружил номера мобильных телефонов, адреса электронной почты и частично пароли… Как было доказано, утечки информации касаются советника по национальной безопасности США Майка Уолтца, главы национальной разведки Тулси Габбард и министра обороны Пита Хегсета", - говорится в статье.
Отмечается, что большинство номеров телефона и адресов электронной почты по-прежнему используются. Многие из них связаны с аккаунтами в социальных сетях Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) и LinkedIn, а также в облачном хранилище Dropbox и приложениях для бега. Кроме того, можно найти профили в мессенджерах WhatsApp и Signal, привязанные к обнаруженным номерам телефона. Однако Spiegel не удалось выяснить, использовали ли политики именно аккаунты, связанные с этими номерами, для скандальной переписки в мессенджере Signal.
Авторы статьи делают вывод о "значительных изъянах" в системе безопасности США, так как общедоступность личных данных советников Трампа может позволить "вражеским разведслужбам" установить шпионские программы на мобильные устройства и получить к ним доступ.
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