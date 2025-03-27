Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт прокомментировал решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти - 27.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250327/ekspert-856141740.html
Эксперт прокомментировал решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти
Эксперт прокомментировал решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти - 27.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт прокомментировал решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти
ОПЕК+, приняв решение увеличивать добычу нефти с апреля, показывает свою гибкость: альянс понимает, что продолжать давить на участников, чтобы они строго... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T02:32+0300
2025-03-27T02:32+0300
нефть
энергетика
экономика
ирак
москва
саудовская аравия
опек
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856141740.jpg?1743031962
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. ОПЕК+, приняв решение увеличивать добычу нефти с апреля, показывает свою гибкость: альянс понимает, что продолжать давить на участников, чтобы они строго соблюдали текущие ограничения - тупиковая стратегия, заявил в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. "Альянс понимает, что дальнейшее давление на страны, чтобы они строго соблюдали текущие ограничения, - тупиковая стратегия, которая может вызвать рост недовольства среди участников. Поэтому то, что ОПЕК+ решил "приоткрыть краны", означает, что он показывает свою гибкость, понимает, что странам нужно больше зарабатывать на фоне падающего рынка", - сказал эксперт. ОПЕК+ принял решение с апреля постепенно, в течение полутора лет, выходить из ряда добровольных сокращений суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которых придерживаются восемь стран, включая Россию и Саудовскую Аравию. Однако позднее альянс также опубликовал для всех "добровольцев", кроме Алжира, план компенсации перепроизводства, допущенного в предыдущие периоды. В итоге в апреле добыча ОПЕК+ должна вырасти чуть меньше, чем ожидалось - на 88 тысяч баррелей в сутки. По словам Громова, еще с прошлого года было заметно, что дисциплина части стран ОПЕК+ стала хуже в силу разных причин. Связано это, во-первых, с тем, что цены на нефть в мире системно снижаются и колеблются в районе 70 долларов за баррель, заставляя Россию и Ирак продавать больше "черного золота" для пополнения бюджета. Кроме того, Казахстану и Ираку сложно сдерживать рост добычи, так как у них работает много иностранных компаний, которые юридически не подчиняются сделкам ОПЕК+. "Но при этом альянс продолжает держать руку на пульсе мирового нефтяного рынка, предполагая возможность вернуться к ограничениям, если ситуация на нем будет складываться неблагоприятно для экспортеров", - добавил эксперт. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в пятницу, 28 марта, в 10.00 мск.
ирак
москва
саудовская аравия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, ирак, москва, саудовская аравия, опек
Нефть, Энергетика, Экономика, ИРАК, МОСКВА, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОПЕК
02:32 27.03.2025
 
Эксперт прокомментировал решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти

Эксперт Громов: ОПЕК+ понимает, что продолжать давить на участников - тупиковая стратегия

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. ОПЕК+, приняв решение увеличивать добычу нефти с апреля, показывает свою гибкость: альянс понимает, что продолжать давить на участников, чтобы они строго соблюдали текущие ограничения - тупиковая стратегия, заявил в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов.
"Альянс понимает, что дальнейшее давление на страны, чтобы они строго соблюдали текущие ограничения, - тупиковая стратегия, которая может вызвать рост недовольства среди участников. Поэтому то, что ОПЕК+ решил "приоткрыть краны", означает, что он показывает свою гибкость, понимает, что странам нужно больше зарабатывать на фоне падающего рынка", - сказал эксперт.
ОПЕК+ принял решение с апреля постепенно, в течение полутора лет, выходить из ряда добровольных сокращений суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которых придерживаются восемь стран, включая Россию и Саудовскую Аравию. Однако позднее альянс также опубликовал для всех "добровольцев", кроме Алжира, план компенсации перепроизводства, допущенного в предыдущие периоды. В итоге в апреле добыча ОПЕК+ должна вырасти чуть меньше, чем ожидалось - на 88 тысяч баррелей в сутки.
По словам Громова, еще с прошлого года было заметно, что дисциплина части стран ОПЕК+ стала хуже в силу разных причин. Связано это, во-первых, с тем, что цены на нефть в мире системно снижаются и колеблются в районе 70 долларов за баррель, заставляя Россию и Ирак продавать больше "черного золота" для пополнения бюджета. Кроме того, Казахстану и Ираку сложно сдерживать рост добычи, так как у них работает много иностранных компаний, которые юридически не подчиняются сделкам ОПЕК+.
"Но при этом альянс продолжает держать руку на пульсе мирового нефтяного рынка, предполагая возможность вернуться к ограничениям, если ситуация на нем будет складываться неблагоприятно для экспортеров", - добавил эксперт.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в пятницу, 28 марта, в 10.00 мск.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьИРАКМОСКВАСАУДОВСКАЯ АРАВИЯОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала