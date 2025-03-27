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Эксперт прокомментировал решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти

Эксперт прокомментировал решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти - 27.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт прокомментировал решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти

ОПЕК+, приняв решение увеличивать добычу нефти с апреля, показывает свою гибкость: альянс понимает, что продолжать давить на участников, чтобы они строго... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T02:32+0300

2025-03-27T02:32+0300

2025-03-27T02:32+0300

нефть

энергетика

экономика

ирак

москва

саудовская аравия

опек

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. ОПЕК+, приняв решение увеличивать добычу нефти с апреля, показывает свою гибкость: альянс понимает, что продолжать давить на участников, чтобы они строго соблюдали текущие ограничения - тупиковая стратегия, заявил в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. "Альянс понимает, что дальнейшее давление на страны, чтобы они строго соблюдали текущие ограничения, - тупиковая стратегия, которая может вызвать рост недовольства среди участников. Поэтому то, что ОПЕК+ решил "приоткрыть краны", означает, что он показывает свою гибкость, понимает, что странам нужно больше зарабатывать на фоне падающего рынка", - сказал эксперт. ОПЕК+ принял решение с апреля постепенно, в течение полутора лет, выходить из ряда добровольных сокращений суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которых придерживаются восемь стран, включая Россию и Саудовскую Аравию. Однако позднее альянс также опубликовал для всех "добровольцев", кроме Алжира, план компенсации перепроизводства, допущенного в предыдущие периоды. В итоге в апреле добыча ОПЕК+ должна вырасти чуть меньше, чем ожидалось - на 88 тысяч баррелей в сутки. По словам Громова, еще с прошлого года было заметно, что дисциплина части стран ОПЕК+ стала хуже в силу разных причин. Связано это, во-первых, с тем, что цены на нефть в мире системно снижаются и колеблются в районе 70 долларов за баррель, заставляя Россию и Ирак продавать больше "черного золота" для пополнения бюджета. Кроме того, Казахстану и Ираку сложно сдерживать рост добычи, так как у них работает много иностранных компаний, которые юридически не подчиняются сделкам ОПЕК+. "Но при этом альянс продолжает держать руку на пульсе мирового нефтяного рынка, предполагая возможность вернуться к ограничениям, если ситуация на нем будет складываться неблагоприятно для экспортеров", - добавил эксперт. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в пятницу, 28 марта, в 10.00 мск.

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