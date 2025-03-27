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Эксперт рассказал, сколько нефти может потерять ОПЕК+ в 2025 году - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Эксперт рассказал, сколько нефти может потерять ОПЕК+ в 2025 году
Эксперт рассказал, сколько нефти может потерять ОПЕК+ в 2025 году - 27.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, сколько нефти может потерять ОПЕК+ в 2025 году
Мировой рынок из-за санкционного давления США в 2025 году может потерять 250-500 тысяч иранской нефти и 250 тысяч венесуэльской, ОПЕК+ учел это, поэтому его... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T04:30+0300
2025-03-27T04:30+0300
нефть
энергетика
экономика
сша
иран
венесуэла
дональд трамп
опек
мэа
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Мировой рынок из-за санкционного давления США в 2025 году может потерять 250-500 тысяч иранской нефти и 250 тысяч венесуэльской, ОПЕК+ учел это, поэтому его решение увеличить добычу не приведет к нарушению баланса, заявил в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. "ОПЕК+ закладывает в свое решение и эффект от уже начавшейся политики максимального давления президента США Дональда Трампа на Иран и Венесуэлу. Сейчас оценивается, что в Иране добыча может уменьшиться на 250-500 тысяч баррелей в сутки, а Венесуэле - на 250 тысяч. И если ожидания альянса верны, то его решение о наращивании добычи не должно привести к разбалансировке рынка", - прокомментировал эксперт. ОПЕК+ принял решение с апреля постепенно, в течение полутора лет, выходить из ряда добровольных сокращений суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которых придерживаются восемь стран, включая Россию и Саудовскую Аравию. Однако также он позднее опубликовал план компенсации перепроизводства для всех "добровольцев", кроме Алжира, которое они допустили в предыдущие периоды. В итоге, в апреле добыча ОПЕК+ должна вырасти чуть меньше, чем ожидалось - на 88 тысяч баррелей в сутки. Громов отметил со ссылкой на данные энергетических агентств МЭА, ОПЕК и Минэнерго США, что прирост спроса в 2025 году составит 1,4-1,5 миллиона баррелей в сутки. А предложение стран, которые не являются участниками ОПЕК+, вырастет минимум на 1 миллион баррелей в сутки, прежде всего за счет США, Бразилии и Канады. При этом от альянса он ожидает роста добычи на 1,1 миллиона баррелей в сутки, но с учетом графика компенсаций эта цифра может быть меньше. В итоге, без учета потерь от Ирана и Венесуэлы, рост предложения в 2025 году может суммарно составить 1,8-2 миллиона баррелей в сутки, считает Громов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в пятницу в 10.00 мск.
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40
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нефть, сша, иран, венесуэла, дональд трамп, опек, мэа
Нефть, Энергетика, Экономика, США, ИРАН, ВЕНЕСУЭЛА, Дональд Трамп, ОПЕК, МЭА
04:30 27.03.2025
 
Эксперт рассказал, сколько нефти может потерять ОПЕК+ в 2025 году

Эксперт Громов: ОПЕК+ учел влияние давления США на Иран и Венесуэлу

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Мировой рынок из-за санкционного давления США в 2025 году может потерять 250-500 тысяч иранской нефти и 250 тысяч венесуэльской, ОПЕК+ учел это, поэтому его решение увеличить добычу не приведет к нарушению баланса, заявил в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов.
"ОПЕК+ закладывает в свое решение и эффект от уже начавшейся политики максимального давления президента США Дональда Трампа на Иран и Венесуэлу. Сейчас оценивается, что в Иране добыча может уменьшиться на 250-500 тысяч баррелей в сутки, а Венесуэле - на 250 тысяч. И если ожидания альянса верны, то его решение о наращивании добычи не должно привести к разбалансировке рынка", - прокомментировал эксперт.
ОПЕК+ принял решение с апреля постепенно, в течение полутора лет, выходить из ряда добровольных сокращений суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которых придерживаются восемь стран, включая Россию и Саудовскую Аравию. Однако также он позднее опубликовал план компенсации перепроизводства для всех "добровольцев", кроме Алжира, которое они допустили в предыдущие периоды. В итоге, в апреле добыча ОПЕК+ должна вырасти чуть меньше, чем ожидалось - на 88 тысяч баррелей в сутки.
Громов отметил со ссылкой на данные энергетических агентств МЭА, ОПЕК и Минэнерго США, что прирост спроса в 2025 году составит 1,4-1,5 миллиона баррелей в сутки. А предложение стран, которые не являются участниками ОПЕК+, вырастет минимум на 1 миллион баррелей в сутки, прежде всего за счет США, Бразилии и Канады. При этом от альянса он ожидает роста добычи на 1,1 миллиона баррелей в сутки, но с учетом графика компенсаций эта цифра может быть меньше.
В итоге, без учета потерь от Ирана и Венесуэлы, рост предложения в 2025 году может суммарно составить 1,8-2 миллиона баррелей в сутки, считает Громов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в пятницу в 10.00 мск.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьСШАИРАНВЕНЕСУЭЛАДональд ТрампОПЕКМЭА
 
 
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