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Эксперт рассказал, когда ОПЕК+ вернется к сокращению добычи нефти - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Эксперт рассказал, когда ОПЕК+ вернется к сокращению добычи нефти
Эксперт рассказал, когда ОПЕК+ вернется к сокращению добычи нефти - 27.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, когда ОПЕК+ вернется к сокращению добычи нефти
ОПЕК+ вернется в июне к сокращению добычи нефти, если спрос на "черное золото" в Китае окажется ниже прогноза, заявил в интервью РИА Новости главный директор по | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T07:16+0300
2025-03-27T07:16+0300
нефть
энергетика
экономика
китай
индия
москва
опек
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. ОПЕК+ вернется в июне к сокращению добычи нефти, если спрос на "черное золото" в Китае окажется ниже прогноза, заявил в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. ОПЕК+ принял решение с апреля постепенно, в течение полутора лет, выходить из ряда добровольных сокращений суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которых придерживаются восемь стран, включая Россию и Саудовскую Аравию. Однако также он позднее опубликовал план компенсации перепроизводства для всех "добровольцев", кроме Алжира, которое они допустили в предыдущие периоды. В итоге, в апреле добыча ОПЕК+ должна вырасти чуть меньше, чем ожидалось - на 88 тысяч баррелей в сутки. "Понять, как развивается ситуация, можно будет уже по итогам первого полугодия. И, возможно, если Китай будет брать меньше нефти, чем заложено в прогнозы ОПЕК+, то альянс, возможно, уже на встрече в июне вновь вернется к ограничениям добычи", - прокомментировал эксперт. По словам Громова, основными драйверами роста спроса на рынке нефти являются Китай и Индия, но первая страна "вызывает больше всего вопросов". Например, в 2024 году Китай обеспечил 500 тысяч баррелей в сутки дополнительного спроса, то есть примерно треть от общего прироста. Но раньше он давал половину. "В этом году предполагается, что прирост спроса на нефть на китайском рынке продолжит снижаться. То есть страна может добавить рынку, например, 300 тысяч баррелей в сутки в 2025 году. А Индия будет наращивать спрос на уровне тех же самых 300 тысяч баррелей в сутки, то есть пока она не сможет компенсировать потери в росте спроса со стороны Китая", - добавил эксперт. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в пятницу в 10.00 мск.
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нефть, китай, индия, москва, опек
Нефть, Энергетика, Экономика, КИТАЙ, ИНДИЯ, МОСКВА, ОПЕК
07:16 27.03.2025
 
Эксперт рассказал, когда ОПЕК+ вернется к сокращению добычи нефти

Эксперт Громов: ОПЕК+ может вернуться к сокращению добычи нефти в июне

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. ОПЕК+ вернется в июне к сокращению добычи нефти, если спрос на "черное золото" в Китае окажется ниже прогноза, заявил в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов.
ОПЕК+ принял решение с апреля постепенно, в течение полутора лет, выходить из ряда добровольных сокращений суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которых придерживаются восемь стран, включая Россию и Саудовскую Аравию. Однако также он позднее опубликовал план компенсации перепроизводства для всех "добровольцев", кроме Алжира, которое они допустили в предыдущие периоды. В итоге, в апреле добыча ОПЕК+ должна вырасти чуть меньше, чем ожидалось - на 88 тысяч баррелей в сутки.
"Понять, как развивается ситуация, можно будет уже по итогам первого полугодия. И, возможно, если Китай будет брать меньше нефти, чем заложено в прогнозы ОПЕК+, то альянс, возможно, уже на встрече в июне вновь вернется к ограничениям добычи", - прокомментировал эксперт.
По словам Громова, основными драйверами роста спроса на рынке нефти являются Китай и Индия, но первая страна "вызывает больше всего вопросов". Например, в 2024 году Китай обеспечил 500 тысяч баррелей в сутки дополнительного спроса, то есть примерно треть от общего прироста. Но раньше он давал половину.
"В этом году предполагается, что прирост спроса на нефть на китайском рынке продолжит снижаться. То есть страна может добавить рынку, например, 300 тысяч баррелей в сутки в 2025 году. А Индия будет наращивать спрос на уровне тех же самых 300 тысяч баррелей в сутки, то есть пока она не сможет компенсировать потери в росте спроса со стороны Китая", - добавил эксперт.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в пятницу в 10.00 мск.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьКИТАЙИНДИЯМОСКВАОПЕК
 
 
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