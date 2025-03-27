https://1prime.ru/20250327/ekspert-856144738.html

Эксперт рассказал, когда ОПЕК+ вернется к сокращению добычи нефти

Эксперт рассказал, когда ОПЕК+ вернется к сокращению добычи нефти - 27.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, когда ОПЕК+ вернется к сокращению добычи нефти

ОПЕК+ вернется в июне к сокращению добычи нефти, если спрос на "черное золото" в Китае окажется ниже прогноза, заявил в интервью РИА Новости главный директор по | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T07:16+0300

2025-03-27T07:16+0300

2025-03-27T07:16+0300

нефть

энергетика

экономика

китай

индия

москва

опек

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856144738.jpg?1743049012

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. ОПЕК+ вернется в июне к сокращению добычи нефти, если спрос на "черное золото" в Китае окажется ниже прогноза, заявил в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. ОПЕК+ принял решение с апреля постепенно, в течение полутора лет, выходить из ряда добровольных сокращений суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которых придерживаются восемь стран, включая Россию и Саудовскую Аравию. Однако также он позднее опубликовал план компенсации перепроизводства для всех "добровольцев", кроме Алжира, которое они допустили в предыдущие периоды. В итоге, в апреле добыча ОПЕК+ должна вырасти чуть меньше, чем ожидалось - на 88 тысяч баррелей в сутки. "Понять, как развивается ситуация, можно будет уже по итогам первого полугодия. И, возможно, если Китай будет брать меньше нефти, чем заложено в прогнозы ОПЕК+, то альянс, возможно, уже на встрече в июне вновь вернется к ограничениям добычи", - прокомментировал эксперт. По словам Громова, основными драйверами роста спроса на рынке нефти являются Китай и Индия, но первая страна "вызывает больше всего вопросов". Например, в 2024 году Китай обеспечил 500 тысяч баррелей в сутки дополнительного спроса, то есть примерно треть от общего прироста. Но раньше он давал половину. "В этом году предполагается, что прирост спроса на нефть на китайском рынке продолжит снижаться. То есть страна может добавить рынку, например, 300 тысяч баррелей в сутки в 2025 году. А Индия будет наращивать спрос на уровне тех же самых 300 тысяч баррелей в сутки, то есть пока она не сможет компенсировать потери в росте спроса со стороны Китая", - добавил эксперт. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в пятницу в 10.00 мск.

китай

индия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, китай, индия, москва, опек