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Мурманск подает пример всем арктическим регионам, заявил Путин
Мурманск подает пример всем арктическим регионам, заявил Путин - 27.03.2025, ПРАЙМ
Мурманск подает пример всем арктическим регионам, заявил Путин
Мурманск подает всем арктическим регионам пример поступательного развития. Об этом глава государства Владимир Путин заявил на совещании по развитию Арктической... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T17:45+0300
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Мурманск подает всем арктическим регионам пример поступательного развития. Об этом глава государства Владимир Путин заявил на совещании по развитию Арктической зоны России."Сам город Мурманск и область задают всем арктическим регионам пример динамичного, поступательного развития", - подчеркнул российский лидер.Президент отметил, что в Мурманске реализуются масштабные промышленные и логистические проекты. Путин также подчеркнул, что развитие Арктики и всей России не может быть отложено, несмотря на текущие проблемы и ограничения.Глава государства также добавил, что Мурманск играет определяющую роль в развитии Арктики в целом.
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россия, владимир путин, мурманск
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, МУРМАНСК
Мурманск подает пример всем арктическим регионам, заявил Путин
Путин: Мурманск подает всем арктическим регионам пример поступательного развития
МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Мурманск подает всем арктическим регионам пример поступательного развития. Об этом глава государства Владимир Путин заявил на совещании по развитию Арктической зоны России.
"Сам город Мурманск и область задают всем арктическим регионам пример динамичного, поступательного развития", - подчеркнул российский лидер.
Президент отметил, что в Мурманске реализуются масштабные промышленные и логистические проекты. Путин также подчеркнул, что развитие Арктики и всей России не может быть отложено, несмотря на текущие проблемы и ограничения.
Глава государства также добавил, что Мурманск играет определяющую роль в развитии Арктики в целом.
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