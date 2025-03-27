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Мурманск подает пример всем арктическим регионам, заявил Путин - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Мурманск подает пример всем арктическим регионам, заявил Путин
Мурманск подает пример всем арктическим регионам, заявил Путин - 27.03.2025, ПРАЙМ
Мурманск подает пример всем арктическим регионам, заявил Путин
Мурманск подает всем арктическим регионам пример поступательного развития. Об этом глава государства Владимир Путин заявил на совещании по развитию Арктической... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T17:45+0300
2025-03-27T17:47+0300
экономика
россия
владимир путин
мурманск
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Мурманск подает всем арктическим регионам пример поступательного развития. Об этом глава государства Владимир Путин заявил на совещании по развитию Арктической зоны России."Сам город Мурманск и область задают всем арктическим регионам пример динамичного, поступательного развития", - подчеркнул российский лидер.Президент отметил, что в Мурманске реализуются масштабные промышленные и логистические проекты. Путин также подчеркнул, что развитие Арктики и всей России не может быть отложено, несмотря на текущие проблемы и ограничения.Глава государства также добавил, что Мурманск играет определяющую роль в развитии Арктики в целом.
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россия, владимир путин, мурманск
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, МУРМАНСК
17:45 27.03.2025 (обновлено: 17:47 27.03.2025)
 
Мурманск подает пример всем арктическим регионам, заявил Путин

Путин: Мурманск подает всем арктическим регионам пример поступательного развития

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
Президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
© POOL
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Мурманск подает всем арктическим регионам пример поступательного развития. Об этом глава государства Владимир Путин заявил на совещании по развитию Арктической зоны России.
"Сам город Мурманск и область задают всем арктическим регионам пример динамичного, поступательного развития", - подчеркнул российский лидер.
Президент отметил, что в Мурманске реализуются масштабные промышленные и логистические проекты. Путин также подчеркнул, что развитие Арктики и всей России не может быть отложено, несмотря на текущие проблемы и ограничения.
Глава государства также добавил, что Мурманск играет определяющую роль в развитии Арктики в целом.
% Айсберг - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
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ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинМУРМАНСК
 
 
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