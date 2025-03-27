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Мурманск подает пример всем арктическим регионам, заявил Путин

Мурманск подает пример всем арктическим регионам, заявил Путин - 27.03.2025, ПРАЙМ

Мурманск подает пример всем арктическим регионам, заявил Путин

Мурманск подает всем арктическим регионам пример поступательного развития. Об этом глава государства Владимир Путин заявил на совещании по развитию Арктической... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T17:45+0300

2025-03-27T17:45+0300

2025-03-27T17:47+0300

экономика

россия

владимир путин

мурманск

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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Мурманск подает всем арктическим регионам пример поступательного развития. Об этом глава государства Владимир Путин заявил на совещании по развитию Арктической зоны России."Сам город Мурманск и область задают всем арктическим регионам пример динамичного, поступательного развития", - подчеркнул российский лидер.Президент отметил, что в Мурманске реализуются масштабные промышленные и логистические проекты. Путин также подчеркнул, что развитие Арктики и всей России не может быть отложено, несмотря на текущие проблемы и ограничения.Глава государства также добавил, что Мурманск играет определяющую роль в развитии Арктики в целом.

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мурманск

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россия, владимир путин, мурманск